快訊

準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

一甩素色風格！鄭文燦涉貪第7度出庭 改穿黑白格襯衫

新莊不明原因連環撞！3貨車、1休旅車車禍 小貨車駕駛受困驚悚畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

好好證券推出TISA方案 助民眾化焦慮為行動

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
金管會推動的TISA新制7月上路，TISA制度除參考了日本NISA及英國ISA等國際成功經驗，期望透過個人投資儲蓄帳戶，鼓勵更多民眾在政府和企業退休準備之外，紀律投資預約更美好和豐富的未來退休生活。示意圖。圖/AI生成
金管會推動的TISA新制7月上路，TISA制度除參考了日本NISA及英國ISA等國際成功經驗，期望透過個人投資儲蓄帳戶，鼓勵更多民眾在政府和企業退休準備之外，紀律投資預約更美好和豐富的未來退休生活。示意圖。圖/AI生成

金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」新制上路，各大基金平台百花齊放，好好證券推出兩項獨家服務─視覺化基金分析工具和「TISA適格基金」投資服務，讓投資人可以從逾兩百多檔基金裡，更直覺挑選出合宜的標的。

金管會推動的TISA新制7月上路，TISA制度除參考了日本NISA及英國ISA等國際成功經驗，期望透過個人投資儲蓄帳戶，鼓勵更多民眾在政府和企業退休準備之外，紀律投資預約更美好和豐富的未來退休生活。

金管會推動的TISA，初期雖沒有國際稅負遞延優點，但仍有四大特色：

1.安全：台灣集保公司建制交易統系，交易安全有保障。

2.便捷：投資人TISA專戶中的資產，透過「集保e手掌握」App查詢。

3.低費用率：TISA帳戶，享有基金申購「0申購手續費」「0信託保管費」。

4.千元啟動投資：相較目前市場定期定額投資要新台幣三千元，TISA門檻再降到最低，「千元起投」。

金融科技證券商「好好證券」響應政策，成為首批符合TISA帳戶的開戶受理機構之一。在好好證券開立的TISA帳戶，不僅享全站基金申購「終身0手續費」、「0信託保管費」、最低「千元起投」，更針對40歲世代的痛點，提供一系列專屬方案，好好證券更為投資人設身處地，此提供兩大獨家和更人性化的服務：

服務1-獨家視覺化基金分析工具：

針對投資人面對上千檔基金的「選擇困難」，好好證券提供「基金照妖鏡」工具，透過視覺化圖表，讓基金的歷史報酬、波動度等關鍵數據現形，協助用戶一鍵透視基金優劣，並應用於 TISA專區。有別於傳統的基金列表，投資人只需簡單操作，就能在幾秒內顯示出高CP值基金，輔助投資人依據自身風險偏好做出判斷，不再憑感覺選基金。

服務2-推出「TISA適格基金」投資服務：

標準的TISA級別基金為國人提供紀律化儲蓄起點，但仍有投資人想用外幣配置、有現金流需求、希望單筆申購以及不想被綁約的人。好好證券在完全遵循「TISA基金委員會篩選結果」下，推出超過200檔符合官方嚴選標準的 TISA 適格基金方案，讓投資人有機會選擇用外幣申購、配息型基金、單筆申購或不綁約模式。

退休路上的三大挑戰，您踩到幾個？

「每個月辛苦存下的錢，真的夠退休嗎？」、「看著父母日漸年邁、孩子嗷嗷待哺，我的未來在哪裡？」這不是單一個案的煩惱，而是全台數百萬40歲以上「三明治族群」的焦慮。據內政部統計，退休後平均餘命達84.3歲，退休後長達20、30年的生活開銷，如同一座沉重的大山，壓得這個世代喘不過氣。

據調查指出，民眾在退休準備上普遍存在三大挑戰，若未能及早應對，可能影響未來的生活品質。

挑戰一，生活費預估不足：調查顯示，高達87%的民眾低估了退休後包含醫療、長照與通膨的真實開銷，預估金額往往比實際所需少三成以上。

挑戰二，投資報酬預期落差：許多人期待投資每年有高報酬，但長期穩定的高報酬並不容易實現，錯誤期待可能導致規劃偏差。

挑戰三，延遲起步的時間成本：多數人因故推遲準備，卻未意識到，延遲起步可能需多存約40%的本金，才能達成相同目標。

您的未來不能等，千元就能開啟的希望與其停留在憂慮，不如開始踏出第一步。TISA是政府支持建立的制度，其機制設計相對單純，每月僅需千元即可參與，並享有集保的帳戶管理機制。好好證券表示，希望透過其TISA專頁，協助民眾將對退休的擔憂，轉化為踏實的行動。這不只是一筆投資，更是為自己與家人的未來，多一份準備與安心。

金管會 退休 證券商 儲蓄

延伸閱讀

LOL／慶CFO破13年紀錄！中國信託證券送雞排珍奶、抽簽名隊服

金管會：街口支付狀況漸穩

AWS新液冷方案 三廠受惠

美歐股票型商品迎錢潮 上周分別淨流入77億美元、11億美元

相關新聞

30萬名股東沒領現金股利 永豐金證券揮手招領

除權息旺季到來，現金股利領了嗎？永豐金（2890）證券統計，截至2025年5月底有高達2.7億元的歷年現金股利，三原因未...

獨／協助中小企業避險 經濟部向八大行庫調查二大項目

據知情人士指出，經濟部已透過財政部向八大行庫發文，由八大行庫統計目前詢問避險工具的中小企業家數，和申請操作金融工具的中小...

上海商銀高雄資產管理專區開業 開啟高資產客戶新服務

上海商銀（5876）為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，以上海商銀高雄分行為參與專區試辦業務之據點，...

好好證券推出TISA方案 助民眾化焦慮為行動

金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」新制上路，各大基金平台百花齊放，好好證券推出兩項獨家服務─視覺化基金分析...

普鴻25周年！推核心戰略新品「金融機」董座林群國：3招挺客戶

金融支付平台與資安供應大廠普鴻資訊（6590）15日歡慶成立25周年，董事長林群國也親自到場主持。事實上，普鴻自成立以來...

華南永昌證券支持投票逐案揭露 治理透明有感升級

為讓投資人能更透明地掌握企業治理態度，臺灣集中保管結算所推動「股東會投票逐案揭露」制度，自2023年起試行並在2025年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。