好好證券推出TISA方案 助民眾化焦慮為行動

金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」新制上路，各大基金平台百花齊放，好好證券推出兩項獨家服務─視覺化基金分析工具和「TISA適格基金」投資服務，讓投資人可以從逾兩百多檔基金裡，更直覺挑選出合宜的標的。

金管會推動的TISA新制7月上路，TISA制度除參考了日本NISA及英國ISA等國際成功經驗，期望透過個人投資儲蓄帳戶，鼓勵更多民眾在政府和企業退休準備之外，紀律投資預約更美好和豐富的未來退休生活。

金管會推動的TISA，初期雖沒有國際稅負遞延優點，但仍有四大特色：

1.安全：台灣集保公司建制交易統系，交易安全有保障。 2.便捷：投資人TISA專戶中的資產，透過「集保e手掌握」App查詢。 3.低費用率：TISA帳戶，享有基金申購「0申購手續費」「0信託保管費」。 4.千元啟動投資：相較目前市場定期定額投資要新台幣三千元，TISA門檻再降到最低，「千元起投」。

金融科技證券商「好好證券」響應政策，成為首批符合TISA帳戶的開戶受理機構之一。在好好證券開立的TISA帳戶，不僅享全站基金申購「終身0手續費」、「0信託保管費」、最低「千元起投」，更針對40歲世代的痛點，提供一系列專屬方案，好好證券更為投資人設身處地，此提供兩大獨家和更人性化的服務：

服務1-獨家視覺化基金分析工具：

針對投資人面對上千檔基金的「選擇困難」，好好證券提供「基金照妖鏡」工具，透過視覺化圖表，讓基金的歷史報酬、波動度等關鍵數據現形，協助用戶一鍵透視基金優劣，並應用於 TISA專區。有別於傳統的基金列表，投資人只需簡單操作，就能在幾秒內顯示出高CP值基金，輔助投資人依據自身風險偏好做出判斷，不再憑感覺選基金。

服務2-推出「TISA適格基金」投資服務：

標準的TISA級別基金為國人提供紀律化儲蓄起點，但仍有投資人想用外幣配置、有現金流需求、希望單筆申購以及不想被綁約的人。好好證券在完全遵循「TISA基金委員會篩選結果」下，推出超過200檔符合官方嚴選標準的 TISA 適格基金方案，讓投資人有機會選擇用外幣申購、配息型基金、單筆申購或不綁約模式。

退休路上的三大挑戰，您踩到幾個？

「每個月辛苦存下的錢，真的夠退休嗎？」、「看著父母日漸年邁、孩子嗷嗷待哺，我的未來在哪裡？」這不是單一個案的煩惱，而是全台數百萬40歲以上「三明治族群」的焦慮。據內政部統計，退休後平均餘命達84.3歲，退休後長達20、30年的生活開銷，如同一座沉重的大山，壓得這個世代喘不過氣。

據調查指出，民眾在退休準備上普遍存在三大挑戰，若未能及早應對，可能影響未來的生活品質。

挑戰一，生活費預估不足：調查顯示，高達87%的民眾低估了退休後包含醫療、長照與通膨的真實開銷，預估金額往往比實際所需少三成以上。

挑戰二，投資報酬預期落差：許多人期待投資每年有高報酬，但長期穩定的高報酬並不容易實現，錯誤期待可能導致規劃偏差。

挑戰三，延遲起步的時間成本：多數人因故推遲準備，卻未意識到，延遲起步可能需多存約40%的本金，才能達成相同目標。

您的未來不能等，千元就能開啟的希望與其停留在憂慮，不如開始踏出第一步。TISA是政府支持建立的制度，其機制設計相對單純，每月僅需千元即可參與，並享有集保的帳戶管理機制。好好證券表示，希望透過其TISA專頁，協助民眾將對退休的擔憂，轉化為踏實的行動。這不只是一筆投資，更是為自己與家人的未來，多一份準備與安心。