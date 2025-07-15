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30萬名股東沒領現金股利 永豐金證券揮手招領

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，設有股利發放專區，可以查詢與補領歷年股利。（永豐金證券/提供）
「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，設有股利發放專區，可以查詢與補領歷年股利。（永豐金證券/提供）

除權息旺季到來，現金股利領了嗎？永豐金（2890）證券統計，截至2025年5月底有高達2.7億元的歷年現金股利，三原因未能成功被領取。第一、上市櫃發行公司發放股息部分以郵寄支票，股東因搬家、人在國外、長期出差或地址錯誤等原因，錯過領取支票，比重高達89%；第二、9%是因零股股利未達匯款門檻，不足匯費未匯出；第三、匯款失敗占比約2％，例如銀行帳戶銷戶或資料錯誤。永豐金證券宣布啟動協尋這些未領現金股利股東。

永豐金證券發現，這些「沉睡資產」紀錄中的前20大上市櫃公司，不乏知名存股標的，例如環泥（1104）、永豐餘（1907）、台橡（2103）、華紙（1905）、幸福水泥（1108）、元太（8069）等。為此，永豐金證券啟動協尋，就截至今年5月底共計逾2.7億元沒人領的現金股利，推出「歷年未領股利補發專案」，估算涉及30萬名股東。

現在只要登入「豐股務」平台，點「股務申辦」並查閱「資訊查詢-歷年未領股息」，一鍵勾選並列印申請表單，隨附原留印鑑或其他相關文件證明（如銀行帳號封面影本），簡單三步驟寄回永豐金證券股務代理部，就能輕鬆完成未領股利申請。不光是永豐金證券客戶，其所受託代理的313家公司股東皆可使用。

活動期間內，成功登錄平台查詢並完成補領歷年未領現金股利者可獲得一次抽獎機會，同步完成開立證券新戶至多獲得三次抽獎機會，有機會抽得星巴克、Uber/Uber Eats、康是美等多項好禮。如將股利配發帳戶改設為永豐金證券，並於活動截止時未再次異動，每月前300名完成設定者可獲得50元7-ELEVEN禮券，不必抽獎、早到早領。

「豐股務」是永豐金證券股務代理全新上線平台，為市場少見線上即能便利享有股務代理多重服務。投資人利用平台設定「股務鬧鈴」，能獲得系統以EDM方式提醒領取股東會紀念品日程；另外點入「股利發放」專區，可以查詢與補領歷年股利，以及更改配息配股帳戶，有助集中管理股利。

股利是股東投資所獲得之收益，「豐股務」結合數位工具、補領流程與獎勵設計，不僅提升股東理財自主性，也進一步實踐「智慧股務、豐享權益」的理念。登入「豐股務」，用3分鐘找回「沉睡紅包」。

股東會紀念品 股利 永豐金

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