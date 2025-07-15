證交所舉辦溫室氣體盤查實作課程 協助創新板企業強化 ESG 管理基礎

為協助創新板公司強化ESG管理能力，並因應國際永續規範及氣候變遷風險，臺灣證券交易所於7月14日下午舉辦「溫室氣體盤查實作課程」，特別邀請財團法人台灣綠色生產力基金會專業講師授課，協助創新板企業掌握盤查方法與實務操作要點，為永續資訊揭露與法規遵循奠定基礎。

這次課程為證交所首度針對創新板企業辦理之ESG訓練活動，獲得熱烈迴響，活動由公司治理部代表開場致詞，說明證交所推動創新板永續訓練的初衷與方向，期能協助創新板公司在發展業務之際，同步建構穩健之永續管理架構。

證交所表示，創新板公司多來自新興產業，具高度技術含量與成長潛力，其中創新板的綠能環保類股占比達20%，展現明顯的綠色聚落效應。然而在永續法規與揭露標準日益趨嚴的情勢下，企業需面對日益複雜的揭露規範，對成長中企業而言實為一大挑戰。證交所爰此推動「創新板企業ESG訓練」系列課程，提供實務導向之支援服務。

這次課程內容涵蓋「盤查邊界及排放源鑑別」、「溫室氣體量化及計算」及「程序文件化」三大主題，透過講師深入淺出之說明與演練引導，協助與會企業實際理解盤查架構與執行流程，並提升資料品質與管理效率。綠基會講師多年深耕於政府淨零政策推動與企業輔導實務，具豐富經驗，授課內容兼具理論與實務，獲與會企業高度肯定。

未來證交所將持續規劃多元化的ESG訓練與輔導資源，並深化與專業機構之合作，協助創新板公司因應永續法規挑戰，強化氣候韌性與資訊透明度，共同打造具國際競爭力的永續資本市場。