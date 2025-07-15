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群益證誓師大會 點燃AI智能財管新動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券7月15日誓師大會上舉行破冰儀式，將「AI智能財富管理」定位為第二成長引擎。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券7月15日誓師大會上舉行破冰儀式，將「AI智能財富管理」定位為第二成長引擎。(群益金鼎證券/提供)

面對全球金融市場的快速變化，以及AI數位浪潮的全面襲來，群益金鼎證券（6005）7月15日盛大舉辦「開創AI智能財富新宇宙」誓師大會，北中南經理人齊聚一堂，共同宣示「證券＋AI智能財管」雙軌並進的新願景。群益證以「財管保險，客戶穩盈；投顧期貨，精準布局」作為核心精神，深耕本業同時積極開創新成長動能，這場盛會，正是向客戶傳遞「選群益，最愛您」的品牌承諾。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「投資人面對的不只是漲跌，更是資訊爆炸、國際事件瞬息萬變帶來的不確定感。投資人需要的不只是單一商品的買賣，而是一份能夠在關鍵時刻給予信心、陪伴他們一起走過高低起伏的完整策略，一位能真正理解他們、與他們並肩作戰的夥伴。群益證不僅要穩健經營證券本業，更要以AI智能財管打造更有溫度、更有韌性的第二成長曲線，我們擁有豐富的商品線、領先的數位平台與最接地氣的理財團隊，是客戶在多變市場中最值得信賴的夥伴。」

根據臺灣集保結算所統計，2024年全年複委託交易金額突破新台幣7兆元，創下歷史新高，顯示投資人對海外資產配置與全球財富管理的需求持續增溫。同時，證券交易電子化比重已超過九成，代表投資人對AI數位化服務與顧問式理財的期待，已成為未來不可逆轉的趨勢。

群益金鼎證券順勢推進AI智能財管概念，結合內部證券營業動能，將「AI智能財富管理」定位為第二成長引擎。為強化數位理財體驗，群益證領先市場長期採用「群益一戶通」分戶帳帳務制度，讓投資人能清楚掌握交易明細與資產配置，兼具高度透明與帳戶獨立性。近年來，隨著數位服務持續優化，分戶帳使用人數與總體餘額穩健成長，顯示市場對群益證帳務整合與操作便利性的高度認同。未來將進一步推出「外幣一戶通」，結合複委託與跨境資產配置服務，實現「帳務一把抓」，協助投資人靈活掌握新台幣與外幣資金流向，全面使用AI提升財富管理效率，邁向國際化AI智能理財平台。

群益證更以建構「亞洲財富中心」為長期發展藍圖，聚焦於深化跨境資產配置與多元金融商品服務，持續強化財管實力，擴展亞洲市場視野。透過整合集團資源與AI數位科技，群益證期望協助投資人掌握國際財富脈動，打造連結亞洲、放眼全球的理財服務網絡，穩步邁向更具影響力的財富管理品牌。

秉持「選群益，最愛您」的品牌精神，群益證將持續整合最先進的金融科技、AI數據分析、投資研究與產品平台，打造更貼近每位投資人需求的數位財富管理生態圈。未來，群益證不只是理財顧問，更是投資路上最信賴、最了解你的夥伴，和每位客戶一起攜手前行，創造屬於彼此的豐收與感動。

群益金鼎證券今日舉辦「開創AI智能財富新宇宙」誓師大會，總經理李文柱（右三）、經紀部執行副總裁張學菏（左三）、財管部執行副總裁洪欣如（右二）、群益保經董事長邱昭健（左二）、群益投顧董事長蔡明彥（左ㄧ）、群益期貨資深協理李冠輝（右一）活動現場同聲喊讚！(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券今日舉辦「開創AI智能財富新宇宙」誓師大會，總經理李文柱（右三）、經紀部執行副總裁張學菏（左三）、財管部執行副總裁洪欣如（右二）、群益保經董事長邱昭健（左二）、群益投顧董事長蔡明彥（左ㄧ）、群益期貨資深協理李冠輝（右一）活動現場同聲喊讚！(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券7月15日舉辦「開創AI智能財富新宇宙」誓師大會，全台52間分公司經理人、櫃管及輔銷單位於活動現場共同宣誓合影。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券7月15日舉辦「開創AI智能財富新宇宙」誓師大會，全台52間分公司經理人、櫃管及輔銷單位於活動現場共同宣誓合影。(群益金鼎證券/提供)

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