普鴻25周年！推核心戰略新品「金融機」董座林群國：3招挺客戶

金融支付平台與資安供應大廠普鴻資訊（6590）15日歡慶成立25周年，董事長林群國也親自到場主持。事實上，普鴻自成立以來長年深耕台灣金融市場客戶，並建立「五大核心產品線」包含「支付應用、金融應用、資訊安全、資料保護、委外資訊服務」等，而旗下捷智商訊則以金融監理法規報表平台、監理申報系統、洗錢防制系統、智慧法遵等產品為主要發展方向。隨著普鴻成立屆滿25週年，林群國也宣布，推出十年來最重要的產品「普鴻金融機」，而子公司捷智商訊則推出自研的「監理金融機」。

林群國表示，近年來，我們持續收到各家銀行客戶的反饋，普遍面臨日益加劇的營運壓力，主要來自兩大面向：首先，資安與合規規範日益嚴謹，在金融資訊專業人才普遍短缺的情況下，使銀行在落實法遵與維持營運安全之間承受極大挑戰。

其次，國際大廠的軟硬體產品價格近年快速上漲，授權政策與合規要求也愈趨複雜，加上產品支援生命周期不斷縮短，使銀行在資訊預算的配置與企業獲利目標之間，難以取得平衡。不僅如此，在當前國際政經與資安情勢下，資訊安全自主化的國造戰略，以及關鍵金融基礎設施的韌性建構，也已成為金融業關注的重點議題。

普鴻的「金融機」針對金融客戶的主要挑戰，以資安國造、進口替代、由虛返實三大主軸規劃，並滿足銀行四大需求：最快回復服務、預防重大偶發、金融資安組態、全權負責合規。原本融合機已發展到第七代，在台灣客戶已有超過六百台融合機部署的實績，除了融合運算、儲存、中介軟體、交易安全介面(SUIP)、硬體加解密、同地與異地備援機制等組成之外，新一代的「金融機」在出廠前又進一步融合了金融合規，包含了弱點掃描、金融組態基準(FCB)，以及後續整個金融機生命周期內的資安合規服務。

除此之外，內在的作業系統與底層框架也基於資安國造、進口替代的指導方針，將原本有25年研發底蘊的硬體亂碼化設備(HSM)的作業系統Harden OS進化為可承載Java應用、NET應用與PostgreSQL資料庫的新一代安全作業系統，並將先前依賴國外開源底層框架轉換為可自主維護修補的ProFEP v7框架。

所有普鴻與捷智的現有的產品都將從融合機提升為新金融機外，今年新發表的新產品，包含ProFSSF財金智慧安全介面(防詐中台)、合作夥伴資褓共同推出ProTrust資料平台，都將以「金融機」作為共通平台部署在客戶端運作。

普鴻的「金融機」是針對滿足各種金融客戶的需求，應用開發修補、技術支援及安全研發完全是台灣在地團隊，規劃至少六年的生命周期可讓客戶擺脫過往不斷為了軟硬體終止支援(EOS)而忙於升級和測試。金融機完全自主的軟體和硬體也使客戶不再需要為了國外大廠紛至沓來的授權漲價或稽核打亂了預算的規劃。