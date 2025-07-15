匯率利多助攻旅遊熱 富邦 J 卡加碼日韓泰最高8%回饋

美國總統川普宣布對日韓課徵25%關稅，影響日圓與韓元匯率同步走貶，降低赴日韓旅遊成本，加上去年7月泰國開放台灣旅遊免簽證後，遊泰人數持續攀升，有望進一步推升暑期出國意願。台北富邦銀行表示，富邦J卡今年海外簽帳表現亮眼，截至6月底，海外刷卡金額已較去年同期成長14%，其中日韓刷卡人次成長18%，泰國刷卡人次也有明顯增長，反映國人旅遊需求持續升溫。

看準此波出國熱潮，富邦J卡推出日韓泰地區最高8%回饋及多項旅遊行程優惠，並於國內加碼@@@LINE Pay@@@支付回饋與滿額抽獎活動，希望透過豐富回饋與多元優惠，陪伴民眾輕鬆出遊。

為提升卡友旅遊體驗，J卡除了延續上半年權益，提供日韓泰實體刷卡最高6%回饋外，更針對日韓泰精選通路再加碼，9/30前到日本的唐吉軻德、BicCamera、松本清，韓國的OLIVE YOUNG、樂天世界、愛寶樂園，泰國的EVEANDBOY、BEAUTRIUM、WATSONS、BIG C等精選店家，刷J卡當季累積消費滿新台幣8,000元，最高可獲8%回饋。

此外，北富銀還攜手日韓超過千家人氣商店提供限時回饋，刷J卡最高可享20%回饋，若使用Apple Pay綁定J卡儲值日本Suica、PASMO或ICOCA交通卡亦享最高8%回饋，讓旅途更便利、消費更划算。

尚在規劃行程的卡友，持J卡到KLOOK平台購買指定商品，最高可享84折；不限平台刷卡滿額，還可享JCB免費機場接送與貴賓室服務，從門票、接送到行程預訂，讓旅程的每個關鍵時刻都擁有最佳體驗。

J卡不僅出國好刷，在國內也同樣實用。LINE Pay在台灣用戶數已突破1,300萬，成為年輕族群日常主要支付工具之一，北富銀看準數位原生世代的消費習慣，於7月1日至8月31日期間推出「夏日感謝祭」，凡使用LINE Pay綁定J卡國內單筆消費滿新台幣1,000元，即可參加天天抽紅包活動，最高可獲888點LINE POINTS，共計送出百萬份紅包。

針對年輕族群偏好之潮流品牌，J卡則祭出LINE Pay單筆滿額加碼享最高10%回饋: GU網路商店享最高8%、Adidas官方網站享最高10%、三星商城享最高5%，選購喜愛品牌的同時還能輕鬆累積回饋，感受風格與實惠兼具的消費方式。

新戶方面，即日起至9月30日止，凡申辦J卡並完成自動扣繳設定者，於核卡後90天內使用LINE Pay消費，即可享最高10%回饋；另外，若富邦卡卡友推薦親友成功申辦J卡，推薦人每戶可獲得最高500元即享券，推薦愈多、回饋愈多。

J卡自推出以來，憑藉備受喜愛的日韓泰旅遊回饋及LINE Pay整合優勢，持續擴大年輕用戶市場。未來，Ｊ卡將持續運用數據分析，提供精準優惠、優化服務流程，並結合新行動銀行「Fubon+」的智慧功能，帶給卡友更即時、便利的消費與卡片管理機制，全面升級用卡體驗，成為新世代「一卡走天下」的首選。