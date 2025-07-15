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落實普惠金融 證交所開放無戶籍國民開立證券戶

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所宣布，為落實普惠金融政策目標，增訂無戶籍國民開立證券帳戶資格及應備文件相關規定，修正證交所「營業細則」第75條之1及「證券經紀商受託契約準則」第3條條文規定，自10月13日起實施。

目前部分具中華民國國籍的無戶籍國民，因不具華僑身分證明文件且無持有本國身分證，不符合現行「華僑及外國人投資證券管理辦法」或「營業細則」第75條之1、第77條之4等規定，無法開立證券交易帳戶。

證交所指出，考量該類無戶籍國民雖非屬境內華僑，但身分屬本國自然人，應享有參與國內資本市場權利，規劃開放相關身分人士開立證券帳戶。

修正條文明定，該類委託人應檢附下列文件向證券商辦理開戶：足資證明為無戶籍國民的「臺灣地區居留證」、我國護照或其他足資證明具有我國國籍文件，及其他具辨識力的身分證明文件（如：健保卡、駕照或學生證等）。

證交所表示，未來將持續依主管機關政策方向，滾動檢討相關法規，實現普惠金融的願景，並促進我國證券市場永續發展。

身分證 證交所 國民

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