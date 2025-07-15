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獨／協助中小企業避險 經濟部向八大行庫調查二大項目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
協助中小企業避險 經濟部向八大行庫調查二大項目。圖／本報資料照片
協助中小企業避險 經濟部向八大行庫調查二大項目。圖／本報資料照片

據知情人士指出，經濟部已透過財政部向八大行庫發文，由八大行庫統計目前詢問避險工具的中小企業家數，和申請操作金融工具的中小企業家數以及成長率，並且限期在今日中午回覆經濟部。其中，成長率是以今年的4月迄今，對今年第1季來比較。這是7月初經濟部召開記者會宣布成立專案小組來協助中小企業避險之後，最新的具體動作。

先前台幣勁升，但近期台幣趨貶，不但守穩在29元之上，甚至今日早盤匯率最低還貶至29.382，因此對出口商而言，台幣急升的警報暫時解除。匯銀人士指出，台幣近日走貶是受到川普關稅決策影響，包括對歐盟、日本等盟國出乎預期下重手，使避險資金再度回流美元帶動美元指數相對升值。但之後美元走弱可能性仍高，換言之，台幣仍有升值壓力，因此中小企業有避險的急迫性，因此經濟部也向八大行庫發文，擬了解目前需要協助的中小企業家數及避險方式等最新概況。

台幣匯價午盤暫收29.324，貶值2.8分，今日高低點震盪近1角，台北外匯經紀公司的成交量僅4.28億美元，匯銀人士解讀，除了外資匯出之外，不少出口商仍在等待29.4以上的更佳拋匯時間，因此成交量縮小。

經濟部 台幣 中小企業

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