華南永昌證券支持投票逐案揭露 治理透明有感升級

為讓投資人能更透明地掌握企業治理態度，臺灣集中保管結算所推動「股東會投票逐案揭露」制度，自2023年起試行並在2025年正式上路。此制度讓每一項股東會議案的贊成、反對及棄權比率都能公開揭示，投資人不再只能被動接受結果，而能清楚了解市場觀點與公司治理表現。

華南永昌證券率先響應，積極參與並配合集保所推動「公司投資人關係整合平台」，藉由實際行動支持，強化與企業的雙向溝通，展現對誠信治理與責任投資的堅定承諾。

為善盡責任投資原則，並配合主管機關推動永續金融，華南永昌證券自2018年起簽署《機構投資人盡職治理守則遵循聲明》，並依循聯合國《責任投資原則》(PRI)及《機構投資人盡職治理守則》納入規範。2023年起，陸續修訂《金融商品部投資作業注意事項》、《自營部投資作業流程注意事項》，並制定《債券部ESG 責任投資處理細項》，明確要求投資單位於決策過程中納入環境、社會及公司治理(ESG)等指標，以強化ESG風險控管，全面落實責任投資精神。

華南永昌證券更全面導入盡職治理制度，將ESG評分機制正式納入自營投資流程，並參考多項國際權威資料庫，提升投資判斷的永續含金量。此外，公司每年定期公告《盡職治理報告》，由董事長核可公開，確保治理機制落實且具透明度。

針對被投資公司，透過參與股東會、法說會、電話會議及面訪等形式，深入了解企業永續作為。若發現評等不佳或發生重大違規事件者，則啟動如減碼或剔除等風險應對機制，以落實專業、審慎的責任投資態度。

在ESG執行面，華南永昌證券持續以2050淨零為目標，深化資訊揭露、董事會職能強化、利害關係人溝通等面向的企業治理。除專業投資外，公司近年也持續推動金融知識普及、支持藝文與公益活動參與，並榮獲國家品牌玉山獎、TCSA台灣企業永續獎等多項殊榮。