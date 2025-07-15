美聯準會降息仍有變數 三大債市持續淨流入

進入2025年下半年，全球金融市場的焦點依舊圍繞著聯準會政策動向、美國貿易政策及企業財報與利差變動等關鍵因素。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年7月9日止，投資級企業債從前一周的淨流入97.2億美元，減速至淨流入43.1億美元，居市場之冠，新興市場債基金由上周淨流入30.8億美元，減速至淨流入26.8億美元，美國非投資級債券基金由上周淨流入11.7億美元，減速至淨流入5.3億美元，資金在股票與債券兩大市場之間的流動呈現出謹慎但有方向性的特徵。

安聯投信表示，債券資金流向顯示，本周全球債券市場進入明顯盤整期，美國聯準會6月會議紀錄揭示內部對降息時點與通膨前景出現明顯分歧的背景下，債券市場的反應尤為微妙，而股票市場則在大型科技股領軍下維持創高走勢，反映市場對政策利率尚未出現明確轉向的保留態度。

風險債券市場的表現趨於橫向整理，顯示在關稅政策不確定性升溫之際，投資人風險趨避傾向略有回升，反映區域性政策穩定與投資人偏好有所分化。資金流方面，美國非投資等級債基金單周流入5.3億美元，顯著低於前一周，但仍維持正流入。

從基本面觀察，債券市場正在進入一個政策觀望期的「靜態區間」。聯準會內部對於是否應盡快開始降息仍缺乏共識，而市場對於關稅對通膨與經濟的長期影響尚未完全定價。此種環境下，殖利率變動空間收窄，利差則隨市場風險偏好震盪而拉鋸，使得債券市場短期內難以出現大幅趨勢性行情。

展望後市，債券市場提供長期投資者「低接高收」的策略空間。首先，可轉債資產在目前利率仍處高位、但股票市場維持上升趨勢的情況，持續具備彈性與優勢，是可積極加碼的債券類別之一。其次，投資級企業債券因信用違約風險低且殖利率仍具吸引力，是穩健型投資者強化債券部位的主要選擇。特別是金融債券，在評價尚未過熱的前提下，預期將隨後續利率政策釐清而帶動資本利得空間。

安聯投信表示，若著眼於中長期報酬率，新興市場主權債亦可擔任核心資產之一，尤其是對於那些受惠於原物料出口復甦、財政與貨幣政策具彈性的國家如巴西、印尼、哥倫比亞等，在未來全球需求回升與美元走弱趨勢下，將有機會出現估值修復行情。

策略上，安聯投信表示，聚焦收益率與基本面兼具的信用資產，掌握利差變化所帶來的交易機會。雖然債市短期內缺乏明確催化劑，但在全球資金持續尋找穩健收益來源的環境下，優質債券資產將成為下半年配置重心。隨著利率政策逐步清晰，建議投資人可擇機加碼具收益優勢與價格反彈潛力的債券標的，在掌握收益之餘，也為未來潛在的資本利得奠定基礎。