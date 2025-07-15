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元大期攜警宣導阻詐 第一詐騙手法是它

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨總經理高毅瑞(前排右五)及臺北市政府警察局中山分局偵查隊長鄭文學(前排右六)，攜手強化防詐意識。 (元大期貨／提供)
元大期貨總經理高毅瑞(前排右五)及臺北市政府警察局中山分局偵查隊長鄭文學(前排右六)，攜手強化防詐意識。 (元大期貨／提供)

「保證獲利、穩賺不賠、名師帶單」這類熟悉的詐騙話術近年頻繁出現社群平台，許多投資社團不乏假冒合法金融機構名義、盜用財經名人肖像手法詐騙，使投資人防不勝防。根據警政署「165打詐儀表板」統計，2025年上半年全台詐騙案件已近9萬件，財損金額高達近490億元。其中投資詐騙案件逾1.7萬件，損失金額達271億元，占整體詐騙損失金額逾五成，成為詐騙主流類型之一。

隨著金融市場蓬勃發展，詐騙手法也不斷翻新，交易人面臨日益嚴峻的風險挑戰。為守護交易人資金安全與交易信心，元大期貨（6023）積極履行企業社會責任，除建置網站防詐機制，並優化官網「防詐專區」、加強線上線下防詐宣導，更透過多元管道推動防詐教育，致力打造安全、透明、可信賴的金融交易環境。

元大期貨於7月12日（周六）14:00-16:00假台北市犇亞會議中心舉辦「2025台股第3季投資展望」講座，除由專業講師分享熱門商品與交易策略，協助交易人掌握市場脈動外。為強化大眾投資防詐意識，更特別聯手台北市政府警察局中山分局現場進行「金融反詐宣導」。

透過實務案例剖析最新詐騙手法與應對對策，協助民眾建立防詐意識、提升判別能力，強化資安觀念。元大期貨期盼與會者在精進交易知識的同時，也能提升對詐騙風險的認知與防範力，共同守護財產安全與交易環境。

身為台灣期貨業的領導品牌，元大期貨持續優化金融服務體驗，致力於建立公平、公正且安全的交易環境。在追求業務成長的同時，更重視與客戶之間的信任與互動，積極透過金融教育強化防詐意識。

元大期貨也呼籲，投資理財務必透過正規合法的金融機構辦理開戶與交易，才能有效保障個人資金與個資安全，切勿輕信「保證獲利」等話術蠱惑，避免落入詐騙陷阱。元大期貨亦設立「防詐專區」，持續更新最新詐騙手法與防範對策，協助客戶快速辨識詐騙風險，打造更安心的交易環境。

元大期貨防詐專區：https://www.yuantafutures.com.tw/Anti-Fraud_01

詐騙 期貨 元大

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