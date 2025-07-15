卓榮泰：經發會顧問會議下周召開 聚焦新經濟議題

行政院長卓榮泰15日指出，行政院已經在去年召開過的經濟發展委員會中，就制定了包括兆元投資國家計畫以及成立亞洲資產管理中心這兩大議題並且逐步實現中，預計下周也將連續三次召開顧問會議會，針對上一次決議、四項的執行成果，以及今年開始新的經濟議題進行討論。

卓榮泰出席「壯大資產管理 迎向黃金年代」致詞時提到，當前地緣政治跟國際局勢，可以說是劇烈的變化，而且是瞬息萬變，每一天都是用台灣時間跟美國時間，在互相的交替的那短時間內，在過去一段時間內也確實，整個因為國際經貿秩序的調整，地緣政治的關係、民主供應鏈的重整，已經重整了世界的主要供應鏈，世界供應鏈的重整。所有國家也包括台灣以及所有的主要國家都受到相當大的衝擊，也面臨很大的改變。

不過，卓榮泰也提到，正因改變也是台灣成長、轉變、升級的契機，更要把握住這樣的契機。台灣正好在地緣政治民主防線的最前線，雖然有半導體跟高科技產業的世界領袖領先地位，也具備未來的各項發展的條件跟基礎能力，但如何讓台灣更國際化、更自由化、更開放、更民主、更自由，這是賴總統主政以來，一直交代行政團隊要往這個方向走。同時間政府也確信，只有台灣自己自立自強，才能在這個契機當中找到我們應扮演的角色。

卓榮泰提到，行政院在推動賴總統所推動的五大信賴產業，包括半導體、人工、智慧、軍工、安控以及次世代通訊等，作為整個產業發展的基礎。目前又積極在醞釀要再向國人要提出的AI新十大建設，將會從智慧應用、關鍵技術以及AI的基礎建設三層的面向，來向國人報告，未來我們的AI新十大建設希望是一個台灣轉型的契機，能夠強化在各方面的全方位競爭力。

因此，更需要的是，無論在推動哪一樣的政策的改變，革新跟強力的推動，都需要金融服務業在背後做強力的支撐跟深化，所以說，繼續發揮留才引資的功能，吸引國內、國外的資金來投資台灣，讓金融支持成為重要的後盾，是非常關鍵的一環。

此外，卓榮泰也提到，行政院已經在去年召開過一連串的經濟發展委員會，其中我們在創新經濟組上面，就制定了包括兆元投資、國家計畫以及成立亞洲資產管理中心這兩項非常重要的議題，這兩個議題目前也逐步的、快速的在向前邁進之中，而且向各位報告下禮拜的這個時候，今年度的行政院經濟發展委員會的顧問會議會連續三次來召開會，提出對上一次決議、四項的執行成果，以及今年開始新的經濟議題，期待能夠再讓國內的經濟界、產業界再觸上矽谷改革向心，發展新的助力。

卓榮泰說，台灣股市近十年來發展非常的迅速，估計成長了138％，2024年上市櫃的公司營利獲利，也超過了4兆元，2025年，今年的前五月，營收也達到19兆元，都是歷年來同期的最高，表示我們有非常好的經濟體質，跟非常充沛的產業的動能。

這個數據顯示，台灣企業的經營能力跟投資動能之外，也顯示我們的經濟體質穩健持續成長。為了實現重要目標，金管會提出了五大的重點計畫、策略跟16項的執行策略，除了擴增金融業的資產管理業務之外，也要全力的培育人才，同時讓所有的產業界、金融界成為一站式的服務體系，設定的目標是兩年有感、四年有變、六年有成。

其中在五大的政策中，卓榮泰提到，去年底到現在已有初步成就，包括鬆綁金融法規有28項，個人投資儲蓄帳戶，就TISA，在今年的7月也已經正式的上線，我想下個月我們才能報告，如何有一個初步的成績。高雄資產管理區的示範園專區，已開放了38項的業務，核准了16家銀行來進行金融機構的進駐。

另外，今年第3季，台日跨境的ETF，將可望能夠順利的上線開放，私人銀行增至17家，也開放主動式的ETF，第一檔也掛牌上市，且去年資產管理的總規模超過了新台幣2.44兆元，這是去年底到現在半年多一點點時間、一點點小小的成就。

卓榮泰也提到，將來會繼續用五項的政策來擴大跟推動，第一項是擴大投資跟跨境服務的量，能提升國家的能見度在國際上的能見度；那第二項，繼續鬆綁法令，來打造亞洲的NASDAQ；第三項，強化TISA的功能跟誘因；第四項，建構境外資產管理分公司一站式金融的服務，用法規的調適跟整合；第五項，持續放寬保險業投資創新的創投事業。