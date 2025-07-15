美元弱！第一金投信歐義銳榮：歐洲非投等級債券估值與技術面同步轉佳

在高利率循環即將告終之際，固定收益資產成為資金再配置的焦點，尤以非投資等級債券再度吸引市場目光。歐洲資產管理領導品牌歐義銳榮基金由第一金投信總代理，歐義銳榮指出，歐洲非投等債市場受惠於通膨放緩與企業體質轉強，在2025年呈現資金淨流入與技術面改善的雙重利多，整體投資吸引力持續提升。

Bloomberg資料顯示，歐洲非投資等級債目前平均收益率維持在5%左右，歐義銳榮表示，經風險調整後報酬依然具吸引力，配合資金回流與再融資壓力下降，該市場資產管理規模穩健成長，顯示機構投資人與高資產個人對此資產類別的信心回升。

從資產管理規模（AUM）觀察，歐洲非投資等級債市持續成長，尤以通膨降溫與利率轉向後最為明顯，歐義銳榮指出，隨著歐洲央行（ECB）於2024年底開始降息，企業融資成本降低，吸引追求利差收益的投資人回補部位，進一步帶動市場資金淨流入。

基本面部分，歐義銳榮認為，歐元區企業體質逐步改善，企業平均槓桿比率持續下降，利息保障倍數（Interest Coverage Ratio）亦改善債務償付能力充足。產業結構方面，歐洲非投等債市中具防禦屬性的產業比重偏高，有助於穩定市場表現。此外，歐洲企業整體違約風險低於全球平均。

Bloomberg資料顯示，市場預估至2025年底，歐洲非投等債的違約率將維持在約3%左右，歐義銳榮說明，相較於過去景氣逆風時逾5%的水準，已屬可控區間。

歐義銳榮分析，技術面亦是歐洲非投資等級債市穩定的重要支撐力道。Bloomberg統計顯示，自2024年底起，企業加快債務再融資腳步，成功將2025年原本高達430億歐元的到期債務壓降至150億歐元，2026年到期債務也從1,020億歐元下降至690億歐元，整體再融資壓力明顯趨緩。

不僅如此，歐洲企業透過多元融資方式，進一步降低總體債務水位。根據Bloomberg資料顯示，企業總債務量自2024年底的9,580億歐元，至2025年4月已降至8,340億歐元，財務結構改善明顯，有效減輕市場對未來信用風險的擔憂。

歐義銳榮為義大利最大資產管理機構之一，截至2024年底，總管理資產約3,946億歐元，旗下信用策略部門由18位具備信用分析與債券投資專長的資深專業經理人組成，團隊成員合作多年，而且均保持隱定。截在2024年底，管理總債券資產金額超過2,310億歐元，為歐洲非投資等級債券市場的主要參與者之一。

其中，歐洲非投資等級債券基金自2008年成立以來，採主動式投資策略，聚焦BB及B評等企業債，並靈活配置於具潛在Alpha機會的基準外資產，包括應急可轉債與特定策略性公司債。

為確保投資組合分散與風險控制，該基金設有「單一發行人不超過3%」的控管原則，避免過度集中。歐義銳榮歐洲非投等債基金成立18年，累積穩健且深具代表性的投資成績。隨著資產規模多年來持續增長，截至2025年5月底，基金總資產已突破38億歐元。

歐義銳榮認為，隨著高利率循環接近尾聲，資產配置策略將逐步轉向追求穩定收益與基本面優勢的資產。歐洲非投資等級債券市場在利差具吸引力、違約風險低、再融資壓力減輕等條件支撐下，將持續成為資金再配置的核心選項。

而且，歐元資產有助於降低美元匯率波動對投資組合的衝擊，在市場波動依舊存在的環境中，歐義銳榮將持續透過審慎挑選、靈活調整與嚴謹風控，協助投資人掌握歐洲非投資等級債券的中長線機會，打造兼顧收益與穩健的投資組合。