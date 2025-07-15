LINE GO助企業用戶邁向淨零 單趟差旅平均減碳18%以上

LINE GO上半年推出的「企業減碳管理」功能已有多家國際企業及上市櫃集團採用。依據交通部與環保署公開資料進行的估算，LINE GO已協助企業用戶減少近55.4公噸的碳排放，等同約4,500棵樹的全年碳吸附量。相較於企業員工使用自用車進行商務差旅，以LINE GO現有派遣結構下，整體平台單趟差旅平均減碳效益可達18%以上。

在全球企業積極推動淨零碳排的趨勢下，商務差旅逐漸從成本考量轉向碳排管理。LINE GO企業用戶後台「碳排查詢」頁面提供每趟行程的碳排數據及原始資料，幫助企業管理商務差旅碳足跡。系統於每日早上8:00自動更新至前一日資料，是全台更新最即時的業界系統之一。

碳排資訊不僅以圖表清楚呈現，更能匯出原始資料讓企業導入自家系統進行ESG報告整合與決策分析。此系統已廣泛應用於高差旅需求產業，包括金融業、科技資訊業、管理顧問、律師與會計師事務所等，協助企業從碳盤查出發，逐步擬定具體減碳對策。

LINE GO差旅系統使企業用戶得以整合差旅申請、費用管理與碳排查詢等功能。在使用上，企業用戶無需額外下載 App，透過LINE即可無縫使用，員工亦可輕鬆在個人與企業帳戶間一鍵切換，使用門檻極低。

當每趟商務行程完成後，系統自動將差旅資料納入後台，落實無紙化管理，同時加速行政作業效率近85％。此外，LINE GO亦提供客製化API串接，協助企業與自有ERP或財務系統整合，包含自動叫車、機場接送服務，以及差旅費用與碳排資料整併進財務報表，實現差旅管理全流程數位化。

LINE GO商務長王柏棠表示，我們持續提升綠色運具比重，目前LINE GO綠能減碳車數已超過9,000台。加上系統導入AI叫車智慧技術，提高司機與乘客配對效率，有效降低空車率與燃料浪費。透過科技與綠能運具的結合，上半年僅在企業服務端累計減碳量已超過55公噸。我們相信持續擴大推動，減碳效益將更加顯著，企業差旅的永續轉型也將更具成效。

企業在邁向淨零的過程中，最需要的是一套可量化、可追蹤、可驅動行為改變的數據平台，而LINE GO正持續創新，幫助企業推動永續理念、實現淨零差旅的目標。