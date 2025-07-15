富邦證券攜手貓貓蟲咖波 推出限量開戶好禮

富邦證券致力於協助年輕族群踏出理財第一步，此次攜手人氣漫畫角色「貓貓蟲咖波」，推出線上開戶活動。即日起至9月30日，凡於富邦證券開立證券戶並於兩個月內完成首次交易，即可獲得限量「咖波造型手提袋」，還有機會抽中作者親筆簽名的招財咖波存錢筒，以及高檔住宿、人氣下午茶等多項好禮。

富邦證券表示，本次提供限量10,000份「股神咖波」造型手提袋，將咖波化身為投資達人，陪伴投資人一起讓財富「萌」發。投資人開戶並交易後，於FB或IG分享開箱內容並標註「富邦證券 富貴財神幫」官方粉絲團，即可參加抽獎，有機會獲得「漢來日月行館一泊二食」與「奶泡貓咖啡下午茶組合」。

此外，富邦證券加碼推出收藏好禮。投資人於開戶後兩個月內，累積交易金額達新台幣10萬元，即可參加抽獎，有機會獲得貓貓蟲咖波作者親筆簽名的金色「招財咖波」存錢筒，極具收藏價值。

富邦證券持續以創新思維推動理財普及，透過與年輕族群喜愛的角色合作，打造貼近生活的投資體驗。未來，富邦證券將推出更多元化活動與服務，深化客戶互動，致力成為投資人值得信賴的理財夥伴。

活動詳情請見：富邦證券官方網站https://www.fubon.com/securities/open-now/index.html。