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元富證券與宏碁智通｢停車大聲公」 首創智慧城市與理財新體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券與宏碁智通｢停車大聲公」首創智慧城市與理財新體驗。(左)宏碁智通總經理游明豐、(右)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻。（元富證券/提供）
元富證券與宏碁智通｢停車大聲公」首創智慧城市與理財新體驗。(左)宏碁智通總經理游明豐、(右)元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻。（元富證券/提供）

元富證券瞄準智慧城市發展趨勢，積極拓展數位金融應用場景，致力將理財服務融入市民日常生活。看好智慧停車在智慧交通系統的關鍵角色，元富證券與宏碁智通旗下、全台下載量最高的智慧停車App「停車大聲公」展開異業合作，解決有車族面臨的「車位難找、繳費久候、停車費高」等痛點，以行動支付與日常停車場景為切入點，打造兼具實用性與生活感回饋的數位金融新體驗。

「停車大聲公」為宏碁智通自主研發、營運的停車App，下載數突破480萬次並獲得App Store 4.7顆星高度評價，是全台停車服務App的首選。停車大聲公整合全台15個縣市路邊停車、及逾700家以上特約停車場資訊，提供即時停車資訊、車位導航、動態費率及自動扣繳功能。

車主可綁定信用卡或行動支付，免除尋找繳費機與忘記繳費的困擾，輕鬆完成無感繳費。此外，停車大聲公亦推出多元的會員訂閱方案，讓車主停車即享停車金回饋，獲取更多加值服務與優惠，提升車主黏著度，打造更便捷、智慧的停車體驗。

元富證券領先同業與智慧停車App－停車大聲公合作，貼近車主在出差、通勤或外出用車時的實際需求，讓投資理財走進生活，深化「投資即生活」理念，藉由跨界合作提升服務價值，創造雙品牌的多元綜效，擴大品牌影響力。此次合作，元富證券祭出開戶禮外，透過好富投APP下單交易，再享交易與滿額好禮，停車大聲公也加碼送出優惠久久訂閱方案，讓投資人聰明投資的同時，也能享有停車回饋。

即日起至2025年9月30日止，凡透過元富證券活動頁面線上開戶成功，即可獲得400元購物金，再享停車大聲公加碼90天「優惠久久」訂閱方案享停車金回饋，1元停車金折抵1元停車費，精省車主的日常停車消費，新戶活動期間透過好富投交易首筆台股、複委託電子交易，再享500元台股手續費抵用金，台股電子交易單月滿額50萬送100元手續費抵用金，最高可領1,000元手續費抵用金。

台股 元富

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