街口母公司查什麼？單日網路聲量破萬 始末一次看懂

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街口支付母公司「街口金融科技」涉及股權糾紛，7月10日遭台北地院查封。受查封消息影響，7月11日上午momo、PChome、全國電子等通路宣布暫停街口付款選項。所幸在當日晚間，多家平台已恢復使用街口支付功能。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，街口支付在「行動支付網路口碑排行榜」中聲量激增，位居榜首，為近一週話題最高的支付品牌。分析調查出「查封」成為街口支付最關鍵的熱門詞，顯示母公司風波為聲量主因。從情緒分佈來看，街口支付負面聲量占比高達52％，中立占36％、正面僅12％，反映出市場對資金安全與品牌信任產生顯著波動。本文將協助你釐清事件過程、資金安全保障，以及能採取的因應策略。

街口支付發生什麼事情了？事件來龍去脈＋背後原因

事件源於2023年泰山以約36億元投資街口母公司，後續因為投資條件、程序爭議等因素，雙方關係惡化，並進入司法程序，雙方關係從結盟轉為對簿公堂，成為本次查封的導火線。近期的狀況一次看：

2025年5月

台北地院一審裁定「泰山取得街口金融科技股權交易程序有瑕疵，判定這筆交易無效」，因此街口母公司須返還約36億元本金與利息，泰山亦獲准假執行，開始追討投資款。

7月10日

法院依假執行程序前往查封，但現場多數員工已轉為居家辦公，也未能查封任何可動產，查封行動沒有順利完成。

7月11日上午

消息曝光後，全國電子、momo、PChome和東森購物在內的多家平台陸續暫停街口支付服務，反映出市場信心出現明顯波動，也讓部分用戶對資金安全感到擔憂。而蝦皮購物則未全面停用，據平台表示，支付系統仍運作正常，僅部分賣家暫時取消街口選項，暫無官方全面下架通知。

7月11日下午至傍晚

街口支付召開記者會。

金管會確認街口支付資金信託安排符合規定，並將持續監督。

momo、PChome與東森購物於當日晚間恢復街口付款選項，顯示商業信心有回溫跡象。

不過即使街口支付開記者會澄清，但部分商家仍暫停提供街口支付服務，目前尚未恢復的商家名單如下：

量販、超市：家樂福、Mia C’bon

通路：全國電子、屈臣氏

連鎖餐飲：達利早餐、吉野家、麥味登、85°C、茶湯會、清心福全、萬波島嶼紅茶

還能安心使用街口支付嗎？這點最關鍵

街口支付董事長梅驊及總經理范庭甄在記者會中表示，街口支付作為獨立法人，依法受金管會監管。所有用戶儲值款與商家代收款項，皆依《電子支付機構管理條例》第21條，全額存放於信託專戶，與母公司資產完全隔離。即使母公司發生爭議，街口支付的提款與轉帳功能未受影響。

街口支付也在臉書發布的官方聲明中指出，「街口支付為獨立經營的子公司，且為受金管會所監管之電子支付機構，擁有完整的經營團隊、自主的公司治理架構與嚴謹的內控制度，所有的代理收付款項及儲值餘額皆受到100％的信託保障，用戶、店家權益絲毫不損。」

金管會也證實此說法，並要求街口於7月21日前提交完整報告，後續將持續監管信託制度與資金動態。

街口支付單日聲量衝破萬筆！民眾的反應與自保措施

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

街口支付母公司因股權糾紛遭法院查封，7月11日起momo、PChome、全國電子等平台陸續暫停街口付款選項，引爆市場關注。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析（2025/7/7～2025/7/13），「街口支付」相關討論在7月11日單日聲量飆破10,673筆，為當週最高峰。

不少網友憂心資金去向：「剛才收到同學的通知，馬上把餘額700元，轉回銀行帳戶，然後取消綁定」、「台灣支付平台這麼多，幹嘛一定要把錢放在有爭議的地方？」、「重點是錢去哪裡了？」也有人惋惜表示：「街口真的很好用，尤其是繳款的部分都還會通知水電費的繳費」、「使用者體驗真的狠虐其他支付平台，可惜了QQ」。顯示出網友一方面擔心資金安全、紛紛提領備援，另一方面也流露對街口支付便利性的高度依賴與不捨。對於帳戶內餘額較高的用戶而言，這波事件也讓部分人選擇提前轉出資金、解除綁定，作為風險分散的自保措施。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年7月7日至2025年7月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『街口支付』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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