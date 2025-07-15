新創菁英站出來！「2025創櫃菁英選拔會」熱烈徵件中

為展現我國新創企業創業能量，櫃買中心（Taipei Exchange）首次舉辦創櫃菁英選拔活動，聚焦具備創新、創意及未來發展潛力的優質新創團隊，透過公開選拔與專業評選機制，提供公司更多曝光與媒合機會，並可獲得進一步培訓與補助資源，協助新創企業邁向更健全的公司體質並加速公司成長發展。

櫃買中心成立至今已超過30個年頭，期間輔導超過2,600家中小微企業走上資本市場，孕育出不少護國群山，逐步打造出具特色的「多層次資本市場架構」。2025年為響應金融監督管理委員會「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫-擴大投資創投與新創之目標，推出「創櫃板Plus」，從制度設計、輔導資源到實務操作全面升級，致力於成為中小微創新企業發展的新助力，為新創企業提供一條有制度、有資源的成長跑道。

這次「2025創櫃菁英選拔會」募集對象為創櫃板公司、創櫃板輔導中公司、符合創櫃板管理辦法第5條第1項各款條件或獲得創櫃板推薦單位推薦參加本次選拔活動之公司，評選構面分為五大面向，就市場需求與規模、技術門檻、產品創新與行銷、財務狀況及經營團隊進行評分。

評選流程包含書面審查、前20名入選企業之決選前培訓及Pitch Day暨頒獎典禮，前三名除總獎金60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

報名期間為2025年7月15日至114年8月31日，歡迎全台新創菁英踴躍報名。

詳細資訊請見活動官網：https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/GISA_EliteAward/index.htm。