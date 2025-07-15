對稱資訊公司 7月15日登錄創櫃板

櫃買中心(Taipei Exchange)創櫃板再添生力軍，對稱資訊股份有限公司（7684）7月15日登錄創櫃板。

對稱資訊公司深耕職場服務，運用數位創新技術建立龐大資料庫，提供真實、準確的就業參考資訊，協助求職者做出精準職涯決策。其旗下核心產品「面試趣」為全台灣規模最大的求職經驗交流平台，透過匿名資訊交換機制，累積超過100萬則面試與工作經驗，會員人數超過320萬人。

公司採多產品營運策略，另推出薪資查詢平台「比薪水」、短期工作媒合平台「小任務」與企業徵才平台「工作吧!」，涵蓋求職、轉職、接案與招募，建立橫跨個人和企業的數位服務。

對稱資訊公司長期與政府機關及大專校院合作，辦理職涯講座、實習媒合等活動，推動青年就業輔導與職涯教育，持續以穩定成長的用戶基礎與資料規模，打造全方位職涯服務生態系。