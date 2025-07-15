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新台幣開盤貶破29.3元 美元指數守穩98

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

關稅戰再次升溫，川普將寬限期延長至8月1日，暗示正式生效前仍有轉圜餘地，美元指數字穩98。台北外匯經紀公司新台幣15日開盤匯價貶破29.3元，以29.32開盤，貶值2.4分，再創7月以來新低匯價。

昨天亞幣除人民幣升值外，其他主要亞幣兌美元全都呈貶值走勢。央行統計，14日新台幣貶值0.31%，星幣貶值0.03%，人民幣升值0.03%，日圓貶值0.35%，韓元貶值0.39%，越南盾貶值0.04%，美元指數升值0.1%。

今早新台幣以29.32開盤後15分鐘，一度再貶至29.36，貶值6.4分。

美元指數 新台幣

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