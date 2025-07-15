三元能源廠區曝險可控 產險業者已啟動勘損作業

三元能源科技於14日清晨發生重大火警事故，不僅導致廠區嚴重損毀，更造成員工及消防人員受傷。據了解，該公司已投保多張產險保單，此次火警事故的商業火險共由八家產險公司分擔，旺旺友聯產險承保比重最高，達28.5%；其次為國泰世紀產險15%、和泰產險11.5%、富邦產險10%、台灣產物3.5%、新安東京海上產險3%、第一保及泰安產險各3%與1%。

此外，富邦產險還承保該廠房屋頂的太陽能板、商業綜合責任險與雇主責任險，但對具體保單內容則未進一步說明。

產險業者指出，歷經防疫保單事件後，整體市場對高風險標的的承保態度趨於保守，普遍採取低自留、再保分層的風險控管模式，因此即便發生重大災損，單一業者的風險曝險程度亦相對有限。

目前產險公司已派員前往現場勘損與鑑定，實際理賠金額仍待確認；三元能源自留保險責任比重達24.5%，整體曝險雖高但尚在可控範圍。