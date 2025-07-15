打炒匯 央行向外資發出警告 要求自我規範 不得違反資金管制措施

央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。英國金融時報（FT）報導，台灣央行在寫給FT聲明中表示，已「加強與少數外資的溝通」，並「要求他們自我規範並進行必要改善」。

此前，央行發現這些外資匯入的資金並未確實投資於國內證券。央行並未點名是哪幾家外資。

目前正值新台幣加速升值，央行尋求控制匯市的波動，同時又要避免被美國貼上「匯率操縱國」標籤。新台幣今年來已升值超過10%，威脅到台灣建立在龐大貿易順差上的經濟模式。

台灣目前被列入美國財政部的匯率操縱國觀察名單。巴克萊外匯及新興市場宏觀策略師張蒙表示，如果台灣央行大規模干預匯市來抑制新台幣升值，將面臨被確實認定為匯率操縱國的風險。

張蒙說，為了在不出手干預匯市情況下減緩升值壓力，台灣央行正加強「防堵漏洞並打擊投機放空行為」。

台灣規定外資在把資金換匯為新台幣時，必須進行投資。分析師指出，違反規定可能會影響外資投資者在台灣的操作能力，這也讓央行獲得一種間接調控匯率的方式。

央行官員昨（14）日表示，上周已邀請四家外資保管行進行溝通，這個溝通會是「持續性的」，未來則會以和「個別外資保管行」溝通為主。四家外資保管行分別為花旗銀、渣打銀、滙豐銀和德意志銀行。央行表示，和保管行的溝通是以外資匯入跟購買股票的情形為主。

央行並在4日宣布，對於「自我管理不佳」的外資，其投資台股將改採「T+1」制度，也就是「今天買股票、明天就要匯入款項」，避免熱錢停泊炒匯。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師常基龍表示：「沒多少人會公開與台灣央行作對。」

智庫美國外交關係協會高級研究員、前美國財政部官員塞瑟也說：「如果和央行的關係不好，在台灣基本無法順利操作。」