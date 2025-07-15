快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

打炒匯 央行向外資發出警告 要求自我規範 不得違反資金管制措施

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者任珮云／綜合報導
央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。（路透）
央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。（路透）

央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。英國金融時報（FT）報導，台灣央行在寫給FT聲明中表示，已「加強與少數外資的溝通」，並「要求他們自我規範並進行必要改善」。

此前，央行發現這些外資匯入的資金並未確實投資於國內證券。央行並未點名是哪幾家外資。

目前正值新台幣加速升值，央行尋求控制匯市的波動，同時又要避免被美國貼上「匯率操縱國」標籤。新台幣今年來已升值超過10%，威脅到台灣建立在龐大貿易順差上的經濟模式。

台灣目前被列入美國財政部的匯率操縱國觀察名單。巴克萊外匯及新興市場宏觀策略師張蒙表示，如果台灣央行大規模干預匯市來抑制新台幣升值，將面臨被確實認定為匯率操縱國的風險。

張蒙說，為了在不出手干預匯市情況下減緩升值壓力，台灣央行正加強「防堵漏洞並打擊投機放空行為」。

台灣規定外資在把資金換匯為新台幣時，必須進行投資。分析師指出，違反規定可能會影響外資投資者在台灣的操作能力，這也讓央行獲得一種間接調控匯率的方式。

央行官員昨（14）日表示，上周已邀請四家外資保管行進行溝通，這個溝通會是「持續性的」，未來則會以和「個別外資保管行」溝通為主。四家外資保管行分別為花旗銀、渣打銀、滙豐銀和德意志銀行。央行表示，和保管行的溝通是以外資匯入跟購買股票的情形為主。

央行並在4日宣布，對於「自我管理不佳」的外資，其投資台股將改採「T+1」制度，也就是「今天買股票、明天就要匯入款項」，避免熱錢停泊炒匯。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師常基龍表示：「沒多少人會公開與台灣央行作對。」

智庫美國外交關係協會高級研究員、前美國財政部官員塞瑟也說：「如果和央行的關係不好，在台灣基本無法順利操作。」

新台幣 央行 外資

延伸閱讀

打擊禿鷹炒作新台幣 央行證實加強警告外資勿違反規定

非健保醫療機構放寬申請認定！心理諮商、語言治療有望納入報稅扣除

綜所稅免稅額標扣額等有望調高 2027年報稅適用

營所稅附件 月底前繳交

相關新聞

匯市觀望氣氛濃 台幣走貶

台美關稅談判尚未明朗化，市場觀望氣氛濃厚。台北股匯昨（14）日雙殺，三大法人聯手賣超台股114.7億元，新台幣以當日最低...

金融三業對陸曝險 新低

金融業對陸曝險持續下滑。金管會統計至2025年5月底，金融三業對陸曝險降到8,284億元，寫史上新低，年減2,013億元...

打炒匯 央行向外資發出警告 要求自我規範 不得違反資金管制措施

央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。英國金融時報（FT）報導，台灣央行在寫給FT聲明中表示，已「加強...

一銀首波進駐高雄亞資中心 為高資產客戶打造價值共創基地 財管業務再升級

第一銀行響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行。

國票金擬辦現增 公股是關鍵

國票金控改選戰延燒，國票金擬辦理公募現金增資3億股，再傳兩大民股股東不同調，反對派質疑現增是為改選戰稀釋其股權。國票金預...

國泰世華攻資管 攜私募大咖

國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與高雄資產管理專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。國泰世華銀行昨（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。