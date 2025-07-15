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匯市觀望氣氛濃 台幣走貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台美關稅談判尚未明朗化，市場觀望氣氛濃厚。台北股匯昨（14）日雙殺，三大法人聯手賣超台股114.7億元，新台幣以當日最低價29.296元收盤，貶值9.1分，合計成交量為15.66億美元。但今年以來，新台幣累計仍升值11.9%。

匯銀表示，昨天匯市和股市都呈「量縮價跌」，顯示「觀望」心態濃厚，關稅不確定性仍在，外資昨日小幅賣超台股27.4億元。

據央行統計，5月出口商外匯收入未結售金額達356.5億美元，創歷史新高，主要是因出口大增。財政部公布的5月出口517.4億美元、創史上單月新高，年增38.6％、遠優於預期，主因對等關稅暫緩下，拉貨潮猛烈，需求提前兌現所致。

關稅 新台幣

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