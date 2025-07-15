金融三業對陸曝險 新低

金融業對陸曝險持續下滑。金管會統計至2025年5月底，金融三業對陸曝險降到8,284億元，寫史上新低，年減2,013億元、年減幅擴大至19.6%。其中，銀行業曝險首度跌破「8」字頭至7,684.5億元，壽險業對陸資產年減幅高達31%，為三業之最。

光5月單月，銀行、壽險與證期投信對陸曝險分別減少447.5億元、25億元與13.1億元，合計減485.6億元。

金融圈人士指出，5月人民幣兌台幣急貶6%，導致以人民幣計價資產折算新台幣後大幅縮水，加上各業風險趨避，放大了減幅效果。

累計前五月，銀行對陸曝險已大減831.5億元，壽險與證期投信分別減少147億元與16.8億元，合計三業減少995.3億元，等於今年前五月就貢獻全年減額的一半，顯示金融業撤陸腳步加速。

若與去年同期相比，過去一年來銀行、壽險與證期投信對陸曝險分別大減1,764億元、221億元與28億元，合計減額高達2,013億元。

以銀行業來看，5月底對陸曝險降到7,684.5億元、年減18.7%，又以授信大減1,123億元最劇，投資與拆存部位也各縮水335億元與305億元。

銀行局主秘張嘉魁說，大陸經濟放緩，債務風險上升，使國銀對授信、投資與拆存普遍採取更為保守態度。尤其是銀行減少新貸案件，使授信年減額擴大。

個別銀行方面，前三大對陸曝險額為中信銀1,800億元、北富銀858億元、永豐銀625億元，淨值占比分別為49%、31%與35.5%。目前無任何一家銀行對陸曝險占比逾半，顯示銀行業對大陸市場全面退守。

保險業方面，壽險對陸有價證券投資（含股票、公債、公司債等）降至499億元，年減221億元，減幅高達31%。