玉山銀獲失智友善組織認證

玉山銀行響應政府政策，偕同醫療院所辦理全分行失智友善訓練課程，輔導分行第一線同仁辨別失智症表徵並提供同理心的金融服務，6月已完成全行各縣市申請失智友善組織認證，共138家分行正式加入失智友善組織，提供理解與同理、看問留撥行動、友善接待以及營造共好環境等友善的服務。

台灣於2025年邁入「超高齡社會」，玉山銀行為提升高齡民眾對金融的認知及防詐意識，走入全台各縣市社區舉辦樂齡友善暨防詐講座，至2025年6月已逾800位民眾參與，除介紹樂齡友善環境、安養信託服務外，也邀請當地警政團隊及各縣市醫療機構聯合舉辦。特別針對失智症及防詐議題進行深入分享，參與活動的顧客因此獲得失智症保健新知。

玉山銀行實現金融友善承諾，致力打造多元、包容且安全的金融環境，積極推動多元友善措施，包括設置無障礙服務櫃台，提升行動不便者的銀行體驗。近年有系統地邀請專業講師進行授課，提升金融友善服務應對，打造暖心的服務環境。此外，積極採用數位科技輔助，提供簡化操作流程及友善的數位服務介面，使長者及偏鄉民眾均能便利使用金融服務。

未來，玉山銀行將持續以行動實踐「金融有溫度」的理念，與政府、醫療及社會團體緊密合作，推進金融友善政策及服務創新，讓每一位民眾都能感受到金融服務的溫度與關懷，共同善盡企業責任，創造金融友善環境。