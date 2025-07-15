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國泰世華攻資管 攜私募大咖

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇開場演講，分享借鏡香港、新加坡成熟私銀實務，金融專區開放如何啟動台灣銜接國際化一站式高資產客戶服務新紀元。國泰世華銀行／提供
國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇開場演講，分享借鏡香港、新加坡成熟私銀實務，金融專區開放如何啟動台灣銜接國際化一站式高資產客戶服務新紀元。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與高雄資產管理專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。國泰世華銀行昨（14）日舉辦「聚勢亞灣 引領資產管理新動能--在地即國際 國泰世華金融專區論壇」，邀集國際私募權威Macquarie、Apollo，以及世界級科技系統平台貝萊德Aladdin Wealth 與Avaloq的專家代表，探討台灣高資產市場如何結合全球私募新局與數位管理工具，構築符合專區政策、同時接軌國際的資產管理一站式服務的創新藍圖。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，本次論壇不僅展現國泰世華積極呼應專區政策，更體現國泰世華在資產規模、策略布局、國際接軌，以及在地創新服務的全面升級。金融專區業務的發展，必須奠基於完善的基礎設施與專業能量，透過整合多元資源與工具，方能精準描繪高資產客群所需的客製化服務藍圖，穩健支撐業務營運發展。國泰世華延續其在香港、新加坡等海外市場的深厚經驗，導入國際知名科技系統貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq，全面提升管理服務效能，結合科技與金融創新，優化客戶投資組合，精準掌握全球市場脈動。

此次論壇圍繞「專區引領：國際視野與在地實踐」、「私募新局：資產民主化與亞洲機會並進」、「科技賦能：世界級系統助攻資產管理」三大主軸。

傅伯昇以「開啟資產管理新動能—從國際平台先行到專區引領」為題揭開序幕，分享台灣將如何借鏡香港、新加坡等成熟市場的私銀經驗，導入OBU外國債券代理買賣、證券交易輔助人、基金代理收付、家族辦公室等21項試辦業務，打造資產管理一站式服務。

論壇邀請國際私募巨擘 Macquarie、Apollo，分享全球私募市場新趨勢，並呼應「另類資產常態化」的全球浪潮。亦邀請貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq等國際領先科技平台代表，分享如何透過AI、大數據與投資智慧引擎，協助國泰世華私人銀行打造從開戶到交易的全流程管理。

國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心理念，整合集團資源與國際經驗，積極推動台灣邁向亞洲資產管理中心願景，擘劃發展資產管理的創新藍圖。

華銀 平台 國泰世華

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