國泰世華攻資管 攜私募大咖

國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與高雄資產管理專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。國泰世華銀行昨（14）日舉辦「聚勢亞灣 引領資產管理新動能--在地即國際 國泰世華金融專區論壇」，邀集國際私募權威Macquarie、Apollo，以及世界級科技系統平台貝萊德Aladdin Wealth 與Avaloq的專家代表，探討台灣高資產市場如何結合全球私募新局與數位管理工具，構築符合專區政策、同時接軌國際的資產管理一站式服務的創新藍圖。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，本次論壇不僅展現國泰世華積極呼應專區政策，更體現國泰世華在資產規模、策略布局、國際接軌，以及在地創新服務的全面升級。金融專區業務的發展，必須奠基於完善的基礎設施與專業能量，透過整合多元資源與工具，方能精準描繪高資產客群所需的客製化服務藍圖，穩健支撐業務營運發展。國泰世華延續其在香港、新加坡等海外市場的深厚經驗，導入國際知名科技系統貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq，全面提升管理服務效能，結合科技與金融創新，優化客戶投資組合，精準掌握全球市場脈動。

此次論壇圍繞「專區引領：國際視野與在地實踐」、「私募新局：資產民主化與亞洲機會並進」、「科技賦能：世界級系統助攻資產管理」三大主軸。

傅伯昇以「開啟資產管理新動能—從國際平台先行到專區引領」為題揭開序幕，分享台灣將如何借鏡香港、新加坡等成熟市場的私銀經驗，導入OBU外國債券代理買賣、證券交易輔助人、基金代理收付、家族辦公室等21項試辦業務，打造資產管理一站式服務。

論壇邀請國際私募巨擘 Macquarie、Apollo，分享全球私募市場新趨勢，並呼應「另類資產常態化」的全球浪潮。亦邀請貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq等國際領先科技平台代表，分享如何透過AI、大數據與投資智慧引擎，協助國泰世華私人銀行打造從開戶到交易的全流程管理。

國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心理念，整合集團資源與國際經驗，積極推動台灣邁向亞洲資產管理中心願景，擘劃發展資產管理的創新藍圖。