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國票金擬辦現增 公股是關鍵

經濟日報／ 記者夏淑賢戴玉翔／台北報導

國票金控（2889）改選戰延燒，國票金擬辦理公募現金增資3億股，再傳兩大民股股東不同調，反對派質疑現增是為改選戰稀釋其股權。國票金預定下周三（23日）召開董事會的會前會，讓各主要股東、董事代表先行溝通交流，公股是否贊成國票金辦理現增以注資累計虧損已27億元的樂天銀行，同時改善金控財務體質，將是現增順利推動的關鍵。

據悉，國票金董事長魏啟林已經針對現增案，向公股行庫說明溝通，但23日不會針對現增提董事會討論，只是開會前會、談話會，現增要提到董事會討論做成決議，將再行安排其他日期召開。不過，國票金內部規劃，現金增資最晚可能要在今年底進行，才來得及在明年初對樂天銀行增資，不能等到樂天銀行瀕臨強制增資時點，母金控才著手準備現增。

此外，此次現增是國票金成立以來第二次增資，辦理公募現增勞師動眾，因此現增除了要對樂天銀行注資外，也要同步考量國票金本身財務體質需要強化，並且在兼顧每股純益（EPS）稀釋程度有限、不致膨脹過多股本下，研擬增資股數約3億股，預期募集的資金可望在近40億元水準。

國票金昨（14）日針對反對現增的股東質疑，發布六點聲明，強調子公司純網銀樂天銀累計虧損年底將達30億元，虧損相對輕的另兩家純網銀將來銀、LINE Bank均已增資，因此基於大股東責任與法規需要，國票金必須現增以對樂天銀增資。另外，國票金5月、6月的雙重槓桿比率為120.46%及118.23%，已連續數月瀕臨警示標準，有被降評風險，為維持信用評等穩健，有增資必要。

有關人士強調，做為上市金融機構，國票金辦現增除對樂天銀注資外，讓所有股東都有機會參與現金增資，使公司有充實的資本強度拓展業務，是符合金管會政策的正面事務，特定人士抨擊現增是別有用心非常遺憾。

樂天 增資 國票金控

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