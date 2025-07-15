快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

金管會：街口支付狀況漸穩

經濟日報／ 記者戴玉翔彭慧明廖珮君／台北報導

台灣用戶數第二大電子支付業者街口支付昨（14）日晚間公告，各大品牌及通路陸續恢復街口支付，付款流程全面正常。金管會官員昨天也說，目前街口支付整體狀況已漸回穩，街口也正積極與停用商家協商、爭取恢復。

街口公布恢復正常合作的商家包括EZ WAY、美廉社、路易莎（2758）、清心福全、eTag uTagGo、TGI Fridays、凱擘有線電視、丁丁藥局、凱擘有線電視、媽咪愛、卡多摩嬰童館。

街口支付用戶超過680萬，上周因母公司街口金融科技與泰山公司的股權交易風波，演變為法院到總公司查扣資產，嚴重影響消費者和商家信心，上周五爆發包括零售通路、電商等多個商家暫停合作。上周五街口支付董、總緊急上火線說明，並且派出所有業務向商家說明，包括富邦媒momo、網路家庭PChome、蝦皮購物都恢復合作。

街口支付昨日說明最新情況，目前日均餘額數約40億元，沒有太大變化。街口支付日前強調，電子支付的代收付款項都是受到信託保障，也是獨立營運，希望合作夥伴放心，強調未有終止合作情形。仍會持續對暫停使用的商家繼續說明。

金管會表示，因應這波爭議，已請街口支付每日回報，就數據來看，已恢復正常。

街口支付 有線電視 凱擘

延伸閱讀

金管會促街口提交三數據​ 為期一周 直到狀況穩定

獨／街口胡亦嘉上周赴金管會報告 三大數字將逐日報送金管會

路易莎多角化 營運喊衝

整理包／街口支付母公司遭查封！海角36億為何？用戶有影響嗎？一次看懂

相關新聞

匯市觀望氣氛濃 台幣走貶

台美關稅談判尚未明朗化，市場觀望氣氛濃厚。台北股匯昨（14）日雙殺，三大法人聯手賣超台股114.7億元，新台幣以當日最低...

金融三業對陸曝險 新低

金融業對陸曝險持續下滑。金管會統計至2025年5月底，金融三業對陸曝險降到8,284億元，寫史上新低，年減2,013億元...

打炒匯 央行向外資發出警告 要求自我規範 不得違反資金管制措施

央行已向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。英國金融時報（FT）報導，台灣央行在寫給FT聲明中表示，已「加強...

一銀首波進駐高雄亞資中心 為高資產客戶打造價值共創基地 財管業務再升級

第一銀行響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行。

國票金擬辦現增 公股是關鍵

國票金控改選戰延燒，國票金擬辦理公募現金增資3億股，再傳兩大民股股東不同調，反對派質疑現增是為改選戰稀釋其股權。國票金預...

國泰世華攻資管 攜私募大咖

國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與高雄資產管理專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。國泰世華銀行昨（1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。