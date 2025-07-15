金管會：街口支付狀況漸穩

台灣用戶數第二大電子支付業者街口支付昨（14）日晚間公告，各大品牌及通路陸續恢復街口支付，付款流程全面正常。金管會官員昨天也說，目前街口支付整體狀況已漸回穩，街口也正積極與停用商家協商、爭取恢復。

街口公布恢復正常合作的商家包括EZ WAY、美廉社、路易莎（2758）、清心福全、eTag uTagGo、TGI Fridays、凱擘有線電視、丁丁藥局、凱擘有線電視、媽咪愛、卡多摩嬰童館。

街口支付用戶超過680萬，上周因母公司街口金融科技與泰山公司的股權交易風波，演變為法院到總公司查扣資產，嚴重影響消費者和商家信心，上周五爆發包括零售通路、電商等多個商家暫停合作。上周五街口支付董、總緊急上火線說明，並且派出所有業務向商家說明，包括富邦媒momo、網路家庭PChome、蝦皮購物都恢復合作。

街口支付昨日說明最新情況，目前日均餘額數約40億元，沒有太大變化。街口支付日前強調，電子支付的代收付款項都是受到信託保障，也是獨立營運，希望合作夥伴放心，強調未有終止合作情形。仍會持續對暫停使用的商家繼續說明。

金管會表示，因應這波爭議，已請街口支付每日回報，就數據來看，已恢復正常。