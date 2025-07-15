一銀首波進駐高雄亞資中心 為高資產客戶打造價值共創基地 財管業務再升級

第一銀行響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行。

一銀「新興分行」已於1日開辦業務，並於昨（14）日盛大舉辦「富貴豐盈 慶開幕」資產管理專區開幕儀式，在董事長邱月琴帶領下，與重要貴賓共同剪綵，由祥獅獻上祝福，象徵高資產財富管理業務邁向下一個新高峰。

在高資產財富管理市場穩坐龍頭的第一銀行，截至今年5月，高資產業務客戶數逾2,400戶、AUM逾2,400億元，奪得高資產業務雙冠王寶座。配合專區業務開辦，將高資產專家團隊全面升級，以「1+1+N」之團隊模式，由第一銀行理財人員、客戶諮詢顧問及專家團隊，提供高資產客戶專屬商品及服務，整合信託、保險、OBU、家族辦公室等，為企業主與家庭提供從「資產保全」到「傳承延續」、從「營運轉型」到「永續發展」的全方位價值，以真正的私人訂製服務，創造領先地位。

第一銀行的專區客戶，除能享有特色性私募基金與商品外，並得提高資金運用效率，以及擁有家族辦公室與跨境金融服務。以提高資金運用為例，專區客戶基金質借，貸款成數能突破五成上限，資金靈活度再提升；此外，更進一步強化家族辦公室服務的廣度及細緻度，提供整合型專業諮詢，區分為資產配置規劃、信託設計與執行、稅務及法律諮詢等「核心服務」，以及家族企業顧問諮詢、跨境資產及稅務法令遵循等「進階服務」，協助客戶達成家族財富保全、促進家族凝聚力、世代交替之轉型及家族治理機制之建構等目標。

另外，為滿足客戶全球布局的金融服務需求，高資產客戶若欲開立第一銀行海外分行帳戶，可由海外分行人員及專區人員共同陪同，在台完成開戶申請。

在多元金融商品的創新方面，第一銀行領先公股銀行率先提供高資產客戶「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，讓高資產客戶能透過此等商品參與法人投資機構才能申購之商品，近期更攜手首批進駐專區的壽險公司合作「OIU保單」，以及引進多元類型的私募基金，包含「證券化信用債券基金」與「旗艦貨幣市場基金」等，提供高資產客戶多樣的理財新選項，以擴大財務投資之範疇。

第一銀行進駐資產管理專區，由全新起點打造價值共創的基地，延伸客戶家庭願景與企業理想。展望未來，第一銀行將持續深耕財富管理業務並接軌國際，落實普惠金融與誠信治理，成為客戶心中最信賴的第一品牌，落實「以客戶為中心」的核心價值文化，引領富貴豐盈永續實現。