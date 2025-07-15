中信金守護濕地 與「蟹」同行

「陸蟹出沒，請讓路」。中信金控（2891）總經理高麗雪日前化身護蟹義交，夜晚親赴台南城西夢幻湖一帶，與子公司台灣人壽志工一同展開「蟹謝讓路」行動，協助「海岸林清道夫」兇狠圓軸蟹安全橫越堤防、前往海邊釋幼。

這場攸關生態延續的繁殖大遷徙，在企業與公部門攜手守護下，添上一抹動人的永續亮色。

天色漸暗，高麗雪與志工身穿反光背心、架設交通錐，引導陸蟹安全穿越人車往來的道路。她還親自參與「蟹蟹點名」任務，一眼辨識抱卵母蟹，記錄出沒時間、數量與種類，協助提供生態資料進行後續分析。

城西夢幻湖地區為台灣兇狠圓軸蟹重要棲地之一，體型巨大，在世界陸蟹中極為罕見。

每年7至8月為繁殖高峰期，抱卵母蟹需橫越道路至海岸「降海釋幼」，形成台江國家公園珍貴的季節性生態景觀。但這段旅程潛藏重重風險，包括人為捕捉與車輛路殺。

為此，內政部國家公園署台江國家公園管理處今年與中信金控以及台壽展開合作，推動巡護與棲地保護行動。

兇狠圓軸蟹在食物鏈中扮演關鍵角色，其排泄物可肥沃海岸林，幼蟹亦為多種海洋生物食物來源，對維持陸海生態循環及漁業資源具重要意義。

高麗雪表示，中信金控作為永續金融先行者，長期投入環境保育行動，並認養城西夢幻湖熱點，提供監測、調查及夜間巡護資源，更透過企業志工行動深化全民環境教育，強化社會對生物多樣性的認識與尊重。

台江國家公園指出，自2022年起推動「陸蟹公民科學家計畫」，號召各界共同參與監測與保育，感謝中信金控與台壽的支持，展現企業實踐永續行動的正面影響力。

中信金控除了推動普惠金融之外，也關注自然資本管理，2023年即發布全台首本TNFD（自然相關財務揭露）報告書，揭示企業活動對自然生態的依賴以及影響。

中信金今年更擴大行動，號召台壽等四家子公司，攜手投入棲地治理、友善魚塭經營，以及保育兇狠圓軸蟹與黑面琵鷺等瀕危物種。