中信「愛接棒」 培育國手

深耕基層棒球已逾十年的中國信託，持續透過「愛接棒計畫」為偏鄉棒球學童鋪路，讓更多熱愛棒球的孩子翻轉人生。自2014年起啟動的「愛接棒計畫」，以「課業與球技並重」為宗旨，提供課後輔導、營養餐食、球具設備更新等實質協助，截至目前已經扶助超過6,500人次，累計培育出40位中華隊國手、19位中職棒選手。

邁入第12年的中國信託「愛接棒計畫」，目前支援全台25所偏鄉學校棒球隊，遍及台東、花蓮、宜蘭、屏東、南投、雲林、台南、台北及離島金門等縣市，為偏鄉學童打造堅實舞台，幫助他們走出地理限制、進軍國際賽事。

今年U12、U15與U18中華隊培訓名單中，共有12位選手出身「愛接棒計畫」。7月初公布的U12世界盃正選名單中，來自新竹縣關西國小的林楷宸與台南市立人國小的陳宇申即曾接受此計畫資助。

值得一提的是，去年U12亞洲盃國手劉彥旭也是來自關西國小，展現該校棒球隊在基層養成上的成果。

關西國小棒球隊教練王瑋霆指出，校方非常要求球員學習與球技並重，他帶隊注重團隊紀律、生活教育。林楷宸課業穩定，多次獲得獎助學金。

劉彥旭則展現絕佳協調性與堅強意志，是吃苦耐勞、態度積極的典範。兩人皆因努力與實力被國家隊選中，印證教育與棒球並行的重要性。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒表示，棒球不僅是一項運動，更是塑造人格的教育過程。透過球隊建立團隊精神與責任感，能讓來自弱勢家庭的孩子獲得陪伴與希望，進而培養自信，開創人生新局。

此外，中國信託也透過舉辦「中信盃黑豹旗」強化青棒層級比賽，並支持台壽霸龍成棒隊、中信兄弟職棒隊，串聯三級棒球發展脈絡，從基層扎根、培育更多國手，全面推動台灣棒球永續發展。