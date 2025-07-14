六大壽險前六月新契約保費衝破3000億元 大幅成長近三成

壽險業保單銷售回溫，今年前六月，六大壽險新契約保費收入合計突破3,000億元、來到3,018.7億元，較去年同期的2,369.9億元，大幅成長近三成。

根據各公司統計，國泰人壽6月新契約保費收入183億元，年增93%，累計前六月新契約保費收入達953.4億元，較去年同期成長82%，金額與年增率均為六大壽險之冠，以險種類別來看，國壽前六月利變型商品年成長116%，投資型商品年成長98%。國壽表示，健康及意外險(A&H)商品銷售延續單月保費成長趨勢，維持穩定動能；考量金融市場波動以及受惠於台幣升值，美元保單相對受到民眾青睞，美元傳統理財商品銷售單月FYP月成長259%。

富邦人壽6月新契約保費收入93.2億元，年增3%，累計前六月新契約保費收入達629億元，較去年同期成長13.1%，在六大壽險裡居次。富邦人壽商品策略持續聚焦分期繳及保障型商品。

凱基人壽6月新契約保費收入56.4億元，年增22.7%，累計前六月新契約保費收入達367.5億元，年成長49.5%，以險種類別來看，凱基壽前六月利變型商品年成長44.2%，投資型商品年成長123.5%。

新光人壽6月新契約保費收入142.6億元，年增33%，累計前六月新契約保費收入達348.8億元，年成長22%，新壽表示，聚焦高CSM商品，持續推動外幣保單及價值型商品銷售。前六月外幣保單銷售金額較去年同期成長37%，佔新契約保費比重超過六成。

台灣人壽6月新契約保費收入51億元，年成長35.1%，累計前六月新契約保費收入達265億元，年成長5%。