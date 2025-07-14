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從一隻到億隻鴞開始！遠雄人壽攜手屏科大 翻轉生態復育想像

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
「守護億隻鴞」計畫成果發表會，由遠雄人壽總經理趙學欣與屏科大校長張金龍（前排左三及四）共同主持。遠雄人壽／提供
「守護億隻鴞」計畫成果發表會，由遠雄人壽總經理趙學欣與屏科大校長張金龍（前排左三及四）共同主持。遠雄人壽／提供

遠雄人壽（5859）關注生物多樣性，自2021年起推動「守護億隻鴞」生態復育計畫，整合企業資源與學術專業，透過科學監測、棲地營造、教育推廣與友善農業實踐，打造一套可被複製、可被參與的生態永續行動模式。此舉亦呼應TNFD(自然相關財務揭露)精神，預先辨識、減緩、復育、再生與自然資本相關之風險與機會，將生物多樣性議題融合於企業營運核心。遠雄人壽秉持「為生命增添好生活」的經營理念，將保險本業與ESG精神深度結合，持續落實對環境與社會的責任。

遠雄人壽指出，本計畫以貓頭鷹為指標物種，結合棲地營造、田野調查、教育推廣與友善農業，深入屏東高樹、台南東山、台中霧峰等地農田，與在地農友建立穩定合作關係。至2024年底已架設超過100座巢箱，累積成功記錄53巢的領角鴞巢箱繁殖案例，包括屏東高樹泰山國小、真修巢區、台南東山火龍果園區與急水溪巢區等多處地點，連續四年架設且穩定繁殖，驗證人工棲地與友善耕作間的協同成效。

遠雄人壽不僅提供長期穩定的支持，更積極動員志工團夥伴參與巢箱彩繪、田間巡查、無毒農產採購與生態教育活動，並透過體驗活動推廣生態共好理念，讓生態保育不再只是環境議題，更成為企業文化與員工生活的一部分。

此外，遠雄人壽更積極串聯農村教育，推出守護億隻鴞繪本與環保教學包，將田野經驗轉化為適用於中小學教學現場的素材。透過企業資源與學術力量的合作，讓學生在實作中深化對生態保育的理解。「守護億隻鴞」行動邁入第五年，已為長期且具社會深度的實踐平台，深植於農村、校園與企業志工文化中。

未來，遠雄人壽將持續攜手屏東科技大學，集結更多在地夥伴，強化大學USR與企業ESG之間的協作價值，以保險本業為基礎、以生態保育為載體，持續為台灣農村打造更具韌性與共好的永續未來。

遠雄人壽 生態保育

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