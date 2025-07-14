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5月暴減近500億元！金融業對陸資產大撤退 銀行失守「8」字頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
5月人民幣兌台幣急貶6%，導致以人民幣計價資產折算新台幣後大幅縮水。（路透）
5月人民幣兌台幣急貶6%，導致以人民幣計價資產折算新台幣後大幅縮水。（路透）

金融業對陸曝險持續下滑。據金管會截至2025年5月底統計，金融三業對陸曝險降到8,284億元寫史上新低，年減2,013億元、年減幅擴大至19.6%。其中，銀行業曝險首度跌破「8」字頭至7,684.5億元，壽險業對陸資產年減幅更高達31%，為三業之最。

光5月單月，銀行、壽險與證期投信對陸曝險分別減少447.5億元、25億元與13.1億元，合計減幅達485.6億元，占前五月累計減幅的近半。

金融圈人士指出，5月人民幣兌台幣急貶6%，導致以人民幣計價資產折算新台幣後大幅縮水，加上各業風險趨避，放大了減幅效果。

累計前五月，銀行對陸曝險已大減831.5億元，壽險與證期投信分別減少147億元與16.8億元，合計三業減少995.3億元，等於今年前五月就貢獻全年減額的一半，顯示金融業撤陸腳步加速。

若與2024年同期相比，過去一年來銀行、壽險與證期投信對陸曝險分別大減1,764億元、221億元與27.9億元，合計減幅高達2,013億元。

以銀行業來看，5月底對陸曝險降到7,684.5億元、年減18.7%，又以授信大減1,123億元最劇，投資與拆存部位也各縮水335億元與305億元。

銀行局主秘張嘉魁說，中國大陸經濟放緩，債務風險上升，使國銀對授信、投資與拆存普遍採取更為保守態度。尤其是銀行減少新貸案件，使授信年減額擴大。

個別銀行方面，前三大對陸曝險額為中信銀1,800億元、北富銀858億元、永豐銀625億元，淨值占比分別為49%、31%與35.5%。目前無任何一家銀行對陸曝險占比逾半，顯示銀行業對中國大陸市場全面退守。

保險業方面，壽險對陸有價證券投資（含股票、公債、公司債等）降至499億元，年減221億元，減幅高達31%。

保險局副局長蔡火炎指出，地緣政治風險升高與中國大陸政策不確定性，使壽險業進一步壓縮陸股與陸債部位；而產險業自2023年初起已將對陸曝險清零，至今未再回補。

證券期貨與投信業方面，5月底對陸曝險總額降至100.4億元，年減27.9億元，全數來自券商部位調整。證期局主秘黃仲豪說，5月適逢美中關稅升溫，引發信用利差與利率劇烈波動，券商因此降低自營部位以避險。

法人觀察，中國大陸內憂外患交迫：房市低迷、通縮疑慮加上美中貿易與科技戰升溫，儘管中方陸續推出救市措施，但成效仍待觀察。在風險持續攀升下，台資金融機構對中國大陸曝險下降的趨勢，短期內恐難逆轉。

壽險業

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