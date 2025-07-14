聽新聞
0:00 / 0:00
街口支付信心危機已解？ 金管會：已漸恢復正常
街口支付因母公司股權交易紛爭，引起部分商家喊停用、民眾爭相轉回儲值款的信心危機暫時解除。金管會官員說，目前街口支付整體狀況已漸回穩，街口也正積極與停用商家協商、爭取恢復。
目前電子支付機構都需按月向金管會申報使用者人數、代理收付款項、儲值款項等財務數字，官員說，因應這波爭議，已請街口支付每日回報，就數據來看，已恢復正常。
官員強調，電支機構的代收付款、儲值款項等，全數需依規定交付銀行信託專戶，當民眾消費、或儲值時，這些資金全都僅會在銀行帳戶間流動，民眾、商家資金無虞，也不會有所謂現金流疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言