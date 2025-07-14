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街口支付信心危機已解？ 金管會：已漸恢復正常

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會官員說，目前街口支付整體狀況已漸回穩。本報資料照片
金管會官員說，目前街口支付整體狀況已漸回穩。本報資料照片

街口支付因母公司股權交易紛爭，引起部分商家喊停用、民眾爭相轉回儲值款的信心危機暫時解除。金管會官員說，目前街口支付整體狀況已漸回穩，街口也正積極與停用商家協商、爭取恢復。

目前電子支付機構都需按月向金管會申報使用者人數、代理收付款項、儲值款項等財務數字，官員說，因應這波爭議，已請街口支付每日回報，就數據來看，已恢復正常。

官員強調，電支機構的代收付款、儲值款項等，全數需依規定交付銀行信託專戶，當民眾消費、或儲值時，這些資金全都僅會在銀行帳戶間流動，民眾、商家資金無虞，也不會有所謂現金流疑慮。

金管會 街口支付 消費

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