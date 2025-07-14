國泰世華銀「聚勢亞灣」論壇 攜手國際私募權威共探資產管理創新藍圖

在政府積極推動「亞洲資產管理中心」政策下，高雄資產管理專區成為金融業創新業務試辦的重點推動區域。國泰世華銀行日前獲主管機關核准，為首波參與專區業務的民營銀行之一，並領先市場開設專區分行。

為深化政策願景的行動力，並促進高資產領域的國際對話，國泰世華銀行14日舉辦「聚勢亞灣 引領資產管理新動能」在地即國際 國泰世華金融專區論壇，邀集國際私募權威Macquarie、Apollo，以及世界級科技系統平台貝萊德Aladdin Wealth 與 Avaloq的專家代表，探討台灣高資產市場如何結合全球私募新局與數位管理工具，構築符合專區政策、同時接軌國際的資產管理一站式服務的創新藍圖，展現國泰世華協助台灣邁向亞洲資產管理中心的實踐力與前瞻視野。

國泰世華私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇表示，本次論壇不僅展現國泰世華積極呼應專區政策，更體現國泰世華在資產規模、策略布局、國際接軌，以及在地創新服務的全面升級。金融專區業務的發展，必須奠基於完善的基礎設施與專業能量，透過整合多元資源與工具，方能精準描繪高資產客群所需的客製化服務藍圖，穩健支撐業務營運發展。

傅伯昇指出，國泰世華致力於為客戶創造長期價值，延續其在香港、新加坡等海外市場的深厚經驗，導入國際知名科技系統貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq，全面提升管理服務效能，結合科技與金融創新，優化客戶投資組合，精準掌握全球市場脈動。

本次論壇圍繞「專區引領：國際視野與在地實踐」、「私募新局：資產民主化與亞洲機會並進」、「科技賦能：世界級系統助攻資產管理」三大主軸，並於論壇現場設置沉浸式展演專區，全面鋪陳國泰世華資產管理專區業務的升級藍圖。

傅伯昇以「開啟資產管理新動能—從國際平台先行到專區引領」為題揭開序幕，分享台灣將如何借鏡香港、新加坡等成熟市場的私銀經驗，導入OBU外國債券代理買賣、證券交易輔助人、基金代理收付、保單保費融資、Lombard Lending、家族辦公室等21項試辦業務，打造貼近在地、接軌全球的資產管理一站式服務。

論壇邀請國際私募巨擘 Macquarie、Apollo，分享全球私募市場新趨勢，聚焦亞洲市場的迅速崛起與股權投資機會，探討資產民主化如何改變高資產族群的配置邏輯，並呼應「另類資產常態化」的全球浪潮。

國泰世華從國際級私人銀行管理架構到彈性資產管理工具的應用，展現系統整合實力，並以創新實踐推動金融服務進化。論壇特別邀請貝萊德Aladdin Wealth與Avaloq等國際領先科技平台代表，分享如何透過AI、大數據與投資智慧引擎，協助國泰世華私人銀行打造從開戶到交易的全流程（End-to-End）管理，優化前中後台整合效率與資料一致性，並以大數據量化管理為根基提供科學性地投資組合管理，大幅提升直通式處理（STP）與風控能力，實現兼具穩健與創新的數位資產管理模式，更完善支援One Stop Shopping的金融服務。

論壇現場設置「在地即國際金融服務」、「家族資產管理新視界」、「系統賦能展演」與「私銀映像館」等4大主題展演區，透過多媒體互動展示國泰在高雄金融專區中的創新應用與政策落地成果，提供與會者沉浸式體驗資產管理的未來樣貌。

論壇吸引近百位來自金融與資產管理領域的高階主管與專家與會，透過主題演講、對談與展演區交流，集結跨產業觀點、促進跨領域交流。國泰世華銀行秉持國泰資產管理「夠穩健，才能靈活前進」的核心理念，整合集團資源與國際經驗，積極推動台灣邁向亞洲資產管理中心願景，擘劃發展資產管理的創新藍圖。