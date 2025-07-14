快訊

「死刑是國家昭告何為正義」 大法官被提名人詹鎮榮反廢死

豐原五口命案有新事證！曾15萬交保「李團長」今晚聲押

台積電還能老神在在嗎？傳英特爾18A良率超越三星2奈米

信心危機止血？街口支付：共32家品牌通路恢復使用

中央社／ 台北14日電
街口支付今天表示，有10家品牌及通路恢復使用街口支付，截至目前為止共有32家恢復。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
街口支付今天表示，有10家品牌及通路恢復使用街口支付，截至目前為止共有32家恢復。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

街口電子支付受母公司與泰山股權交易糾紛波及，引發消費者信心危機及合作商家停用潮，經金管會為款項安全背書後，商家才陸續恢復。街口支付今天告訴中央社記者，有10家品牌及通路恢復使用街口支付，截至目前為止共有32家恢復。

用戶超過650萬的街口支付今天晚間在臉書（Facebook）官方帳號公告，恢復使用的10家品牌及通路包括EZ WAY、路易莎、eTag uTagGo、凱擘有線電視、媽咪愛、美廉社、清心福全、TGI Fridays、丁丁藥局、卡多摩嬰童館。

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功。街口金科遭法院執行查封消息傳出後，通路端7月11日一度爆發停用潮，不過街口支付並未公告停用的商家總數。

金管會11日表示，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。包括富邦媒、PChome網家和東森購物，皆於當日晚間宣布恢復街口支付功能。

大型通路家樂福、Mia C'bon超市於12日宣布暫停使用街口支付，如有恢復會盡快公告通知。部分小型商家為了「避風頭」，也跟進停用。

街口支付12日對中央社記者表示，包含用戶儲值金和商家待撥款的日均餘額約新台幣40億元，沒有太大變化，整體提領狀況已經趨緩。

金管會今天重申，持續掌握街口電支業務狀況，視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。街口支付則持續配合主管機關要求，並報備已恢復使用街口支付的商家。

金管會 街口支付 新台幣

延伸閱讀

金管會促街口提交三數據​ 為期一周 直到狀況穩定

獨／街口胡亦嘉上周赴金管會報告 三大數字將逐日報送金管會

路易莎多角化 營運喊衝

整理包／街口支付母公司遭查封！海角36億為何？用戶有影響嗎？一次看懂

相關新聞

街口支付最新進展：路易莎、清心福全等特約商家陸續恢復交易

電子支付機構街口支付用戶超過680萬，受母公司與泰山（1218）股權糾紛、法院查封事件波及，引發消費者、商家對街口支付營...

外資大舉匯出 台幣再度由升轉貶近1角收29.296

台幣匯價今日再度由升轉貶，收29.296，以貶值9.1分、近1角的幅度作收。匯銀人士指出，最主要因為外資匯出力道很強，例...

信心危機止血？街口支付：共32家品牌通路恢復使用

街口電子支付受母公司與泰山股權交易糾紛波及，引發消費者信心危機及合作商家停用潮，經金管會為款項安全背書後，商家才陸續恢復...

街口支付持續更新恢復使用商家 連鎖藥局、eTag 等商家恢復合作

街口支付14日稍早發布訊息，表示 EZ WAY（易利委）、美廉社、路易莎、清心福全、eTag uTagGo、TGI Fr...

進軍高雄特區 國泰將發行新檔私募股權基金打頭陣

高雄高資產理財中心亞灣特區已鳴槍起跑，國泰金更將推出新的私募股權商品搶市，目前國泰私募股權商品，已有5檔，此次國泰世華銀...

打擊禿鷹炒作新台幣 央行證實加強警告外資勿違反規定

我國央行已經向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。目前正值新台幣加速升值，央行尋求控制匯市的波動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。