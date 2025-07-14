信心危機止血？街口支付：共32家品牌通路恢復使用

街口電子支付受母公司與泰山股權交易糾紛波及，引發消費者信心危機及合作商家停用潮，經金管會為款項安全背書後，商家才陸續恢復。街口支付今天告訴中央社記者，有10家品牌及通路恢復使用街口支付，截至目前為止共有32家恢復。

用戶超過650萬的街口支付今天晚間在臉書（Facebook）官方帳號公告，恢復使用的10家品牌及通路包括EZ WAY、路易莎、eTag uTagGo、凱擘有線電視、媽咪愛、美廉社、清心福全、TGI Fridays、丁丁藥局、卡多摩嬰童館。

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功。街口金科遭法院執行查封消息傳出後，通路端7月11日一度爆發停用潮，不過街口支付並未公告停用的商家總數。

金管會11日表示，街口支付收取的用戶資金依規定需100%交付信託銀行保管，信託專戶資金不受影響。包括富邦媒、PChome網家和東森購物，皆於當日晚間宣布恢復街口支付功能。

大型通路家樂福、Mia C'bon超市於12日宣布暫停使用街口支付，如有恢復會盡快公告通知。部分小型商家為了「避風頭」，也跟進停用。

街口支付12日對中央社記者表示，包含用戶儲值金和商家待撥款的日均餘額約新台幣40億元，沒有太大變化，整體提領狀況已經趨緩。

金管會今天重申，持續掌握街口電支業務狀況，視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。街口支付則持續配合主管機關要求，並報備已恢復使用街口支付的商家。