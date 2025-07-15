國票金：樂天銀年底累虧達30億 增資有必要與急迫性

媒體報導指出，國票金即將進行現金增資新台幣50億元，此舉可能是為明年改選提前布局。國票金今天表示，近期金控雙重槓桿比已瀕臨警示標準，規劃金控增資3億股（面額30億元），子公司樂天銀行年底累虧預計達30億元，辦理增資案有必要性與急迫性。

國票金明年改選，媒體報導，旺中集團擬發動對國票金50億現金增資，其中更以對樂天增資為由，強化增資合理性，但被解讀是以增資之名，透過掌握洽特定人分配權的優勢，稀釋公股、耐斯集團等其他股東權益。

國票金曾在2022年發起成立20年以來首次辦理增資新台幣30億元。依照目前流程，國票金規劃金控先增資，後續再增資子公司樂天銀行。

國票金晚間發布聲明表示，第1，增資規模與市場時機，皆以全體股東最大利益為考量。國票金5月及6月雙重槓桿比為120.46%及118.23%，已數月瀕臨警示標準，有被降評風險，為維持信用評等穩健，金控已有增資必要性。

第2，近期規劃的增資案將是國票金成立以來第2次增資，考慮規劃比照前次增資股數約3億股、面額30億元，後續還要經董事會決議。

依公司法規定，增資時除提撥部份比例公開承銷（10%）及員工認購（10%）外，由全體股東依持股比例認購，未認足部份的特定人認購，會優先徵詢董事及員工認購。依前次增資情形，洽特定人認購比率僅占股本約1%餘，並無稀釋特定股東權益。

第3，國票金辦理現金增資，都在董事會提案前，先辦理座談會充分溝通，現金增資案主管機關為金管會，目前規劃在後續董事會決議通過後，依證券交易法向金管會申請辦理。

第4，國票金先前在法說會就已提到年底樂天銀行可能增資一事。觀察其他純網銀同業將來銀行與LINEBank，分別在累積虧損25億元及26.5億元時，就已啟動增資。目前樂天銀累積虧損達27億元，預計年底達30億元，金控辦理現金增資及對樂天銀行增資，皆要分別跟金管會申請核准，為避免延宕增資時程，辦理增資案有必要性與急迫性。

第5，有關國票金轉投資新設國票金租賃子公司，開業尚未滿1年，授信業務穩健成長，因須同時提存壞帳準備，損益貢獻尚不顯著。