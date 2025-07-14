街口支付持續更新恢復使用商家 連鎖藥局、eTag 等商家恢復合作
街口支付14日稍早發布訊息，表示 EZ WAY（易利委）、美廉社、路易莎、清心福全、eTag uTagGo、TGI Fridays、凱擘有線電視、丁丁藥局、媽咪愛、卡多摩嬰童館已恢復街口支付，支付款流程全面正常。
街口支付表示，仍會持續對暫停使用的商家繼續說明，先前不論是金管會、財金資訊公司已經都提出說明，包括依《電子支付機構管理條例》規定，所有電子支付業者所收取之用戶資金，100%交付信託銀行保管，並與業者自有資產嚴格隔離，街口支付亦依此規範辦理，信託專戶資金未受母公司爭議影響，安全無虞。負責國內消費金融支付系統之財金資訊公司觀察街口支付的跨行交易（包含轉帳服務）均維持正常運作，且相關跨行基金皆依規提存。
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