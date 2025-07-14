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現增案引關注 國票金提5點說明：樂天銀估年底虧損30億元有必要性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國票金（2889）明年將全面改選董事，近期動作頻頻，成為外界關注焦點。市場傳出國票金即將進行50億元現金增資是為了改選布局。對此，國票金14日指出與事實不符，並提出五點聲明表示，此次現金增資主要是因樂天商銀虧損預計在年底達30億元，因此依法辦理，本次增資發行為國票金控成立以來第二次增資，目前考慮規劃增資股數約3億股(面額為30億元)。

國票金控針對增資案提出五點說明，第一，國票金控與日本樂天集團合資設立樂天國際商業銀行，為國票金控子公司，依金控法對於子公司財務業務健全經營，負有法定義務；又與日方合資契約亦訂有增資承諾，不僅應依銀行法規定辦理，尚須考慮財務業務規劃綜合評估，日前已與日方股東討論規劃增資規模及時程，與同業將來銀行及連線銀行相較，其分別於累積虧損 25 億元及 26.5 億元時，即啟動增資計劃，國票金控辦理增資期程，配合半年度財報公告，目前樂天商銀累積虧損已達 27 億，預計年底將達 30 億元，是依資本市場募資時程辦理，國票金控辦理現金增資及對樂天銀行增資，均須分別向主管機關申請核准，為免延宕法定增資時程要求，作為負責任股東，辦理增資案已有迫切性及必要性，並且符合主管機關期待。

第二，國票金控增資規模與市場時機評估，是本於全體股東最大利益考量，並遵循主管機關政策，對子公司增資應以現金增資為宜(不宜以舉債或減資其他子公司為資金來源)，為維持資本韌性，強化資本結構、信用評等強度及增資規模經濟成本等綜合因素評估，國票金控 5 月份及 6 月份雙重槓桿比為 120.46%及 118.23%，已連續數月瀕臨警示標準，已有被降評之風險，為維持信用評等穩健，已有增資必要性。

第三，本次增資發行為國票金控成立以來第二次增資，目前考慮規劃比照前次增資股數約 3 億股(面額為 30 億元)，是考慮股本膨脹率不高於 10%，並參考金控同業未有低於 3 億股之承銷規模經濟成本。依公司法規定，增資時除提撥部分比例公開承銷(10%)及員工認購(10%)外，由全體股東依持股比例儘洽認購，未認足部分之特定人認購係優先徵詢董事及員工認購，依前次辦理增資情形，洽特定人認購比率僅占股本約 1%餘，並無稀釋特定股東權益之情形，且所有公股及新股東均可依比例參與增資，並降低持股成本。

第四，國票金控辦理現金增資，均於董事會提案前，先辦理座談會充分溝通，現金增資案主管機關為金管會，國票金控目前規劃於董事會決議通過後，依證券交易法向金管會申請辦理，並於事前溝通。

第五，有關轉投資新設國票金租賃子公司，開業尚未滿一年，授信業務穩健成長，因須同時提存壞帳準備，損益貢獻尚未顯著，惟提存及攤銷前淨利表現符合預期。

樂天商銀 增資 國票金控

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