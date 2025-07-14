外資大舉匯出 台幣再度由升轉貶近1角收29.296

台幣匯價今日再度由升轉貶，收29.296，以貶值9.1分、近1角的幅度作收。匯銀人士指出，最主要因為外資匯出力道很強，例如台股今日外資淨賣超將近30億，也促外資擴大匯出力道，儘管出口商仍把握有限的每日1千萬美元額度拋匯，但台幣今日仍一路貶值，尾盤央行更出手把今日匯價作到全日最低價29.296元作收。

以成交量來看，台北外匯經紀公司成交量為11.36億美元，元太外匯經紀公司成交量為4.3億美元，合計共15.66億美元，並未爆出大量；對此匯銀人士指出，出口商目前仍有每日1千萬美元的拋匯上限，除非像台積電那類型的超大型公司的拋匯額度可另外向央行專案申請，但至少台幣匯價目前在29.1元至29.3之間的價位上下波動，也讓出口商較為安心，認為匯價應該在29元之上會「待一段時間」，不像先前心急如焚。

據指出，由於外資匯出力道強勁帶動台幣貶勢，因此，央行今日在2點過後，也有進場賣匯，一魚兩吃，一方面調節匯價波動，另一方面也實現先前進場買匯的獲利。

放眼亞幣，據央行傍晚公布的統計，大多數主要亞幣都貶值，僅人民幣升值0.03%、台幣貶值0.31%、新加坡幣貶值0.03%，而日圓及韓元貶值幅度都大於台幣，分別貶值0.35%和0.39%，越南盾也貶值0.04%。