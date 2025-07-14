富邦、中信擬插旗金融特區 印度官員：台印合作互補互惠

中信銀、富邦銀先後表達進駐印度古吉拉特邦金融特區（GujaratInternational Finance Tec-City, GIFT City）意願，印度官員今天表示，基於印度與台灣經濟的互補，更多台灣企業投資GIFT City將具互惠性。

印度國際金融服務中心管理局（IFSCA）董事長拉加拉曼（Shri K. Rajaraman）率團訪台，今天與媒體就印度國際金融服務中心（IFSC）在古吉拉特邦設立的首座GIFT City進行說明。

拉加拉曼說明，印度國際金融服務中心為特殊國際金融管轄區，根據印度「外匯管理條例」，為獨立於印度國內金融體系之外的區域，促進任何可自由兌換外幣的交易，為符合國際標準的商業友善法規環境。

拉加拉曼強調，進駐GIFT City的金融機構，可以包括新台幣在內的國外貨幣對國際或印度客戶提供商品或服務，同時進用印度14億的人才紅利，並享有稅務和營運福利。

拉加拉曼表示，至今已有850家企業進駐GIFTCity，產業包括銀行、基金管理、保險、資本市場、金融科技、飛機與船舶租賃以及融資等。

目前中信銀行及台北富邦商業銀行都已表達進駐GIFT City意願。拉加拉曼說，希望更多金融相關台企投資該計劃，尤其基於印度與台灣經濟體的互補性，「這對夥伴關係具有互惠性（help two ways）」。

印度駐台代表、印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）則說，因應近年地緣政治改變，台灣企業正尋找新投資目的地，「遠離某些地點，轉往更友善的民主目的地」。

葉達夫強調，印度正積極發展半導體、電子相關生產能力，此領域台灣至關重要；「現在是最恰當的時刻」，印度企業和台灣企業合作將共同受惠於供應鏈重組。