進軍高雄特區 國泰將發行新檔私募股權基金打頭陣

高雄高資產理財中心亞灣特區已鳴槍起跑，國泰金更將推出新的私募股權商品搶市，目前國泰私募股權商品，已有5檔，此次國泰世華銀行進軍高雄特區，國泰亦打頭陣推出新的私募股權基金，並以投資半導體及AI產業為主；對此國泰世華銀行私人銀行執行長暨高資產業務負責人傅伯昇指出，市場上現在已出現更多半開放式、流動性更高的私募股權投資架構，也使高資產客群更願意投入，另外，基礎建設投資，以及新能源、AI產業的數據中心，也正成為私募另類投資上的新型態策略。

傅伯昇表示，過往在銀行平台上，還無法把國內私募股權基金上架至銀行平台，但在專區開放之後，該商品則可直接由銀行來銷售，法規的開放將可讓私募股權商品的募資更有效率；他也比較，以往私募基金的募資因為開放給法人機構，因此是一家家拜訪法人機構，但接下來私銀加入，甚至成為銷售通路，募集銷售速度更快，最小投資金額要作調整，進入門檻會降低，但現在的半流動性架構，就像過去的避險基金，每月申購、季度贖回，也考驗私募股權商品設計商品的能力。

傅伯昇指出，的確有觀察到高資產戶對私募股權「另類投資」的興趣越來越高，且有注意到亞洲地區的銀行中，私人銀行的投資組合裡私募股權已占10%至15%，若高資產戶的家族辦公室的比重則更高，會到20%至30%，主要因為有專業團隊來打理，此外，過往在歐美的大型基金會投資部位占比更高，達40%、50%。

傅伯昇也說，現在的私募信貸基金，更有固定的收益可以提供給投資者，且每個月，每個季度都可贖回。對於最新的「私募信貸」商品，他說明，該商品和利率走勢有關，報酬率目前大約有6%至7%。

亞資中心開放更多的金融產品可作為融資擔保品，這和以往的以不動產為擔保品的態勢很不一樣。對此傅伯昇認為，以擔保性來看，反而金融資產比不動產更好，市場上都有公定價格，必要處份時也不用去法拍，所以銀行反而更喜歡，而且可降低擔保風險。此外，未來高資產戶運用槓桿可更有彈性，對此傅伯昇也進而說明，通常高資產戶的融資並非手中缺錢，而是希望更活化資金，而且能避免因為投資標的轉換而損及原本的投資收益，所以，高資產戶的槓桿率通常不會太高，也不會把額度用滿。

所謂的「另類投資」，傅伯昇也明確定義，主要是指相較於傳統金融投資的商品；他說，有別於股票債券基金這些項目，都是指長期投資、流動性有限的投資，包括PRIVATE REITS、基礎建設基金、或是不良債權購買、機會信貸等，都為另類投資投資形式。這次專區試辦案，的確有試辦開放台灣的私人銀行業者，可以投入證券或投信旗下的私募股權基金，這也是主管機關希望。

對於台灣高資產客群資產分布，他指出，由於客群相對保守，債券比重會比股票來得高，另外，股票很多是長期投資，若要高頻交易則會和券商往來；至於傳承，保單也成為其中的主流工具，因為能指定受益人，非常有利於傳承，再加上保單及保費融資架構，一方面本金不會全部卡在保單，另一方面，可再去建構新的投資組合，甚至之後可以分離贈與給子女，這些在星港都已行之有年。

對於負債管理，傅伯昇指出，高資產客戶即使滿手現金，也需要借款，用負債面作槓桿，例如，不動產活化，除了收租金之外，也可以再活化運用，一般的股票或不動產融資是一般銀行都可作 而這次則開放了國外行之有年的「倫巴底貸款」，用整個投資組合來作擔保融資，還有保單融資和保費融資，尤其透過授信的架構，讓保單效益最大化，而且達到傳承目的。他也表示，特定金錢信託質借的成數也放大，現在只要在專區，客戶就不限5成為上限，還可再作投資。另外在槓桿上，也會作好風控，對客戶作深度的KYC，

至於私人銀行需要的人才，傅伯昇則觀察，私人銀行的人員，首先要有非常好的資產投資的實戰經驗，包括股債之間的連動關係及操作都要經驗豐富，其二，要去看台灣客群喜歡的，而不是看國外，例如不能香港、大陸，或東南亞客戶喜歡的，直接套用在台灣客戶身上，要量身訂作客戶的喜好。