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街口支付最新進展：路易莎、清心福全等特約商家陸續恢復交易

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
街口支付14日說明最新情況，目前日均餘額數，沒有太大變化。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
街口支付14日說明最新情況，目前日均餘額數，沒有太大變化。聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

電子支付機構街口支付用戶超過680萬，受母公司與泰山（1218）股權糾紛、法院查封事件波及，引發消費者、商家對街口支付營運疑慮。街口支付14日說明最新情況，目前日均餘額數，沒有太大變化。而在商家停用方面，包含路易莎、清心福全、EZway等商家也都陸續恢復交易。金管會今天則重申三點，持續掌握街口電支業務等相關狀況，並視情形採取必要之監理措施，確保用戶權益無虞。

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封但未成功。查封消息曝光後，引發用戶、商家對資金安全的恐慌。

據了解，街口支付自7月12日起，須將每天儲值帳戶金額變動、代收付款項，以及特約店尚未恢復和已恢復合作等3數據報金管會，至少為期1周。

而街口支付包含用戶儲值金和商家待撥款的「代收付款項帳上餘額日均量」約新台幣40億元。街口支付14日說明最新情況，目前日均餘額數，沒有太大變化。而在商家停用方面，包含路易莎、清心福全、EZway等商家也都陸續恢復交易。

金管會今天對報導內容不予評論，但重申3點聲明，第一、有關街口金科與泰山企業股份有限公司間因投資爭議而衍生之民事糾紛，街口電支已於7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件，並對外澄清。

第二、街口電支為受金管會監理之電支機構，應依電子支付法令規定，將所保管之客戶款項全數交付信託，由管理(受託)銀行管理，與電支機構自有資產隔離，故客戶權益不受影響。

同時，電支機構應每月向金管會申報相關資料，及委託會計師進行查核後將查核情形報會，另管理銀行亦應每季彙總及核對資料陳報金管會。

第三、街口電支已依規定辦理，金管會亦將持續掌握街口電支業務等相關狀況，並視情形採取必要之監理措施，確保用戶權益無虞。

金管會 街口支付 泰山企業

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