第44屆瓊斯盃開打 全球人壽企業主題日GO FOR IT熱血挺中華

第44屆雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於7月熱鬧開打，全球人壽長期支持台灣體育發展，今年首度成為瓊斯盃合作伙伴之一，並在13日於新莊體育館舉辦企業主題日，由全球人壽董事長林文惠親自開球，展現企業對體育賽事的高度重視。同時也在現場設立防詐騙互動攤位，透過小遊戲讓觀眾學習識詐知識，落實全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念。

本場賽事由中華藍隊對戰菲律賓隊，賽前由董事長林文惠開出精采好球，並邀請黛上賓VIP保戶一起觀賞瓊斯盃精彩賽事，入場為中華隊加油，感受國際級賽事的熱血氛圍。全球人壽從2021年起，大力支持台灣籃球賽事，今年首度加入瓊斯盃的贊助行列，象徵企業與國家代表隊站在同一陣線，一起GO FOR IT，共同為榮耀而戰，全球人壽企業主題日活動不僅是體現品牌理念的具體行動，更藉由觀賽體驗，深化與保戶間的情感連結，展現企業對社會的愛與責任。

近年來網路、電話詐騙成為日趨嚴重的議題，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，114年6月單一月份，受理詐騙報案件數突破16,000件，財產損失金額超過89億元新台幣，可見識詐防詐成了全民必備的課題，為協助守護社會安定，全球人壽也於主題日現場特別設置「全民識詐」主題攤位，攤位上設有互動小遊戲，讓民眾在輕鬆有趣的氛圍中認識詐騙手法與應對策略，要民眾「不明簡訊不要點」、「電話借錢不要信」，提升防詐意識寓教於樂。

除了積極支持台灣體育發展和宣導防詐騙外，全球人壽近年來提倡「運動平權」，強調人人都有參與運動的權利，不因性別、年齡、身體狀況、經濟條件等而有所限制，全球人壽連續三年推動「我的籃球夢」圓夢計畫，協助基層球隊完善訓練環境，為熱愛籃球的孩子們打造實現夢想的舞台，上個月底才剛在花蓮展開為期3天的籃球訓練營，讓偏鄉學童有機會感受國家級教練的訓練體驗，啟迪學子的籃球夢，並連續10年舉辦圓夢計畫，累計投入超過1,500萬元，參與人數超過900人，持續投入資源協助偏鄉與離島地區學生發展體育潛能，希望藉此能夠讓更多小朋友投入運動的行列。

未來，全球人壽將持續以多元形式參與社會公益與體育發展，結合保險本業、運動文化與風險教育，打造更安全、更有溫度的生活環境，實踐企業公民責任。誠摯邀請社會大眾共同為台灣籃球喝采、為防詐教育努力。