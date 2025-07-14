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打擊禿鷹炒作新台幣 央行證實加強警告外資勿違反規定

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
外媒報導，我國央行已經向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施，希望藉此尋求控制匯市的波動。圖／本報系資料照片
外媒報導，我國央行已經向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施，希望藉此尋求控制匯市的波動。圖／本報系資料照片

我國央行已經向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。目前正值新台幣加速升值，央行尋求控制匯市的波動。

根據英國金融時報報導，我國央行在給該媒體的聲明中表示，已「加強與少數外資的溝通」，並「要求他們自我規範並進行必要改善」，此前，央行發現這些外資匯入的資金並未確實投資於國內證券。央行並未透露點名是哪幾家外資。

目前正值台灣央行希望抑制新台幣的快速升值，同時又避免被美國貼上「匯率操縱國」標籤。新台幣今年來已升值超過10%，威脅到台灣建立在龐大貿易順差上的經濟模式。

台灣目前被列入美國財政部的匯率操縱國觀察名單。巴克萊銀行外匯及新興市場宏觀策略師張蒙表示，如果台灣央行大規模干預匯市來抑新台幣升值，將面臨被確實認定為匯率操縱國的風險。

張蒙說，為了在不出手干預匯市的情況下減緩升值壓力，台灣央行正加強「防堵漏洞並打擊投機放空行為」。

台灣規定外資在把資金換匯為新台幣時，必須進行投資。分析師指出，違反規定可能會影響外資投資者在台灣的操作能力，這也讓央行獲得一種間接調控匯率的方式。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師常基龍（Kiyong Seong）表示：「沒有多少人會公開與台灣央行作對。」

智庫美國外交關係協會高級研究員、前美國財政部官員塞瑟（Brad Setser）也說：「如果和央行的關係不好，在台灣基本無法順利操作，」

新台幣的劇烈波動從5月初展開，當時對美元匯率在短短三個交易日急升9%。這波升值主要因出口商將資金匯回本國，以及持有大量美國資產的壽險業者急於規避美元貶值風險。

不過，觀察人士說，台幣這波升值實際上是「亞幣對美元的結構性升值趨勢」。常基龍表示，「新台幣的升值並非單純由投機造成」。

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