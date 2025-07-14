快訊

翻盤有望？日韓最新談判進展曝 川普讚「這國有改變」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「主動出擊」：有大筆獎金入袋

三峽車禍3死12傷！檢認肇事翁具不確定殺人故意 死亡不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

邀偏鄉童登101看夢想 安永攜手TFT八年點亮教育希望

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
安永大小PEN友見面會。業者提供
安永大小PEN友見面會。業者提供

安永聯合會計師事務所持續用行動關注教育與社會發展，攜手非營利組織「為台灣而教Teach for Taiwan（TFT）」邁入第八年，推動《安心成長‧永育希望》募款計畫，支持優質師資進入偏鄉，讓更多孩子即使在資源不足的環境中，也能享有公平成長的機會。

除了募款計畫，安永也再次舉辦深具意義的「PEN友從小做起」筆友活動，邀請同仁與來自花蓮、屏東的國小學童書信交流，透過信件建立跨世代對話橋梁，讓孩子們不只聽見故事，更看見世界的多元樣貌。

今年活動進一步安排「大小PEN友見面會」，20多位來自花蓮學田國小、屏東石門及丹路國小的孩子首次造訪台北，親眼見到與自己通信的安永筆友，還在現場化身「小偵探」，根據筆友描述猜出對方真實身分，場面溫馨又驚喜連連。

活動中，安永員工不只是筆友，更成為孩子們的職涯導師，從分享會計知識、介紹事務所的日常工作內容，到設計「儲蓄大冒險」遊戲，寓教於樂傳遞理財觀念，引導孩子從生活中思考未來。活動最後，孩子們更登上台北101觀景台遠眺城市景色，也放眼人生夢想。

安永所長傅文芳在活動中鼓勵孩子，「保持好奇、勇敢探索，是成長路上的關鍵。希望大家帶著今天的啟發，想像長大後想成為怎樣的人。」他表示，安永推動筆友計畫，不僅是履行企業社會責任，更是讓員工將自身專業轉化為對社會的正向影響力，激發更多孩子的潛能與希望。

不只陪伴孩子，安永更看重新世代人才的培育。透過全球責任倡議「EY Ripples」與一系列教育活動，包括「高中生會計暨企業體驗營」、「影響力與永續發展研習營」，安永長年深耕會計與ESG領域，幫助年輕學子建立專業實力與社會責任意識。

延伸閱讀

涮乃葉「不限時吃到飽」加碼到8月底！全台6門市「狂涮5小時」爽吃 這家最強「新鮮壽司+現烤鬆餅」任你嗑

屏科大生態旅遊交流 印尼原青讚屏東部落動能

屏東南灣漁船擱淺 墾管處：些微油料外洩監控中

影／「貓突然衝入車道」屏東駕駛緊急閃避 汽車掉進路旁水溝

相關新聞

打擊禿鷹炒作新台幣 央行證實加強警告外資勿違反規定

我國央行已經向「少數外資」發出警告，表明不得違反資金管制措施。目前正值新台幣加速升值，央行尋求控制匯市的波動。

邀偏鄉童登101看夢想 安永攜手TFT八年點亮教育希望

安永聯合會計師事務所持續用行動關注教育與社會發展，攜手非營利組織「為台灣而教Teach for Taiwan（TFT）」...

富邦證券香港獲「2025年私隱之友嘉許獎」金獎 實踐資料保護、永續

富邦證券海外子公司—富邦證券（香港）7月10日榮獲香港個人資料私隱專員公署頒發的「2025年私隱之友嘉許獎」金獎，肯定其...

富邦證券香港榮獲「2025年私隱之友嘉許獎」金獎

富邦證券海外子公司—富邦證券（香港）（以下簡稱富證香港），於7月10日榮獲香港個人資料私隱專員公署頒發的「2025年私隱...

街口支付風波 金管會：視情形採必要監理措施

電子支付機構街口支付用戶逾650萬，受到母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，媒體報導街口支付須每天報儲值帳戶金額變動...

新光人壽獲亞洲保險業獎「年度最佳保險科技獎」 數位創新獲肯定

亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group所舉辦的「亞洲保險業獎（Insurance Asia A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。