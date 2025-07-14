邀偏鄉童登101看夢想 安永攜手TFT八年點亮教育希望

安永聯合會計師事務所持續用行動關注教育與社會發展，攜手非營利組織「為台灣而教Teach for Taiwan（TFT）」邁入第八年，推動《安心成長‧永育希望》募款計畫，支持優質師資進入偏鄉，讓更多孩子即使在資源不足的環境中，也能享有公平成長的機會。

除了募款計畫，安永也再次舉辦深具意義的「PEN友從小做起」筆友活動，邀請同仁與來自花蓮、屏東的國小學童書信交流，透過信件建立跨世代對話橋梁，讓孩子們不只聽見故事，更看見世界的多元樣貌。

今年活動進一步安排「大小PEN友見面會」，20多位來自花蓮學田國小、屏東石門及丹路國小的孩子首次造訪台北，親眼見到與自己通信的安永筆友，還在現場化身「小偵探」，根據筆友描述猜出對方真實身分，場面溫馨又驚喜連連。

活動中，安永員工不只是筆友，更成為孩子們的職涯導師，從分享會計知識、介紹事務所的日常工作內容，到設計「儲蓄大冒險」遊戲，寓教於樂傳遞理財觀念，引導孩子從生活中思考未來。活動最後，孩子們更登上台北101觀景台遠眺城市景色，也放眼人生夢想。

安永所長傅文芳在活動中鼓勵孩子，「保持好奇、勇敢探索，是成長路上的關鍵。希望大家帶著今天的啟發，想像長大後想成為怎樣的人。」他表示，安永推動筆友計畫，不僅是履行企業社會責任，更是讓員工將自身專業轉化為對社會的正向影響力，激發更多孩子的潛能與希望。

不只陪伴孩子，安永更看重新世代人才的培育。透過全球責任倡議「EY Ripples」與一系列教育活動，包括「高中生會計暨企業體驗營」、「影響力與永續發展研習營」，安永長年深耕會計與ESG領域，幫助年輕學子建立專業實力與社會責任意識。