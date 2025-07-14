富邦證券香港榮獲「2025年私隱之友嘉許獎」金獎

富邦證券海外子公司—富邦證券（香港）（以下簡稱富證香港），於7月10日榮獲香港個人資料私隱專員公署頒發的「2025年私隱之友嘉許獎」金獎，肯定其在個人資料保護領域的持續努力與卓越表現。

「私隱之友嘉許獎」旨在表彰企業及機構在保障個人資料方面的傑出貢獻，並鼓勵社會各界提升數據治理與私隱保護意識。2025年獎項以「保障數據安全、邁向數碼新時代」為主題，評分標準涵蓋五大面向：私隱政策與實務守則、資料保護技術、員工培訓、資料外洩應變計劃以及持續監察與改善機制。富證香港憑藉在制度建設與技術實施上的全面表現，榮獲金獎殊榮，展現其在私隱保護上的領先地位。

富證香港長期遵守《個人資料（私隱）條例》及國際數據保護規範，確保營運符合法律要求。公司導入加密技術與分層存儲系統，全面升級資料安全防護機制，並定期舉辦私隱保護培訓課程，提升員工對數據安全的敏感度與應對能力。

除資料保護外，富證香港亦積極將ESG理念融入日常營運與決策。今年，富證香港已正式簽署由香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局共同推動的《ESG約章》，展現對永續經營的堅定承諾。富證香港將數據安全與隱私保護納入企業永續策略，以實際行動提升品牌形象與社會信任。

此外，富證香港今年也參與世界自然基金會香港分會（WWF）舉辦的「地球一小時2025」活動，與全球逾7,000座城市共同響應熄燈減碳，展現對環境保護的支持與責任。展望未來，富證香港將持續落實ESG理念，致力成為兼顧個人資料保護與永續發展的企業典範，實踐永續經營的承諾。