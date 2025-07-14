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街口支付風波 金管會：視情形採必要監理措施

中央社／ 台北14日電
街口支付上周五遭合作店家停用風波尚未完全平息，金管會要求街口提供儲值金額變動等數據，至少為期一周。 圖／聯合報系資料照片
街口支付上周五遭合作店家停用風波尚未完全平息，金管會要求街口提供儲值金額變動等數據，至少為期一周。 圖／聯合報系資料照片

電子支付機構街口支付用戶逾650萬，受到母公司與泰山股權糾紛、法院查封事件波及，媒體報導街口支付須每天報儲值帳戶金額變動等數據給金管會。金管會今天重申3點，持續掌握街口電支業務狀況，視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。

街口支付母公司街口金融科技捲入與泰山企業的股權交易糾紛，法院判定需返還新台幣36億元並申請假執行，北院曾試圖查封街口金科但未成功。街口金科遭法院執行查封消息傳出後，影響民眾對子公司街口支付信心，街口支付通路7月11日一度爆發停用潮，不過後來富邦媒、PChome網家和東森購物也在11日晚間宣布恢復街口支付功能。

媒體報導指出，街口支付自7月12日起，須將每天儲值帳戶金額變動、代收付款項，以及特約店尚未恢復和已恢復合作等3數據報金管會，至少為期1週。

金管會今天對報導內容不予評論，但重申3點聲明，第1，街口金科跟泰山公司間因投資爭議而衍生民事糾紛，街口電支已在7月10日依規定向銀行局通報重大偶發事件並對外澄清，業者最晚需在7月21日前提書面報告。

第2，街口電支是金管會監理的電支機構，應依電子支付法令規定，將所保管客戶款項全數交付信託，由管理（受託）銀行管理，與電支機構自有資產隔離，因此客戶權益不受影響。

此外，電支機構應每月向金管會申報資料，以及委託會計師進行查核後將查核情形報金管會，管理銀行也應每季彙總及核對資料陳報金管會。

第3，街口電支已依規定辦理，金管會將持續掌握街口電支業務等相關狀況，並視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。

街口支付日前說明，包含用戶儲值金和商家待撥款的「代收付款項帳上餘額日均量」約新台幣40億元，沒有太大變化，整體提領狀況已趨緩，且陸續有更多品牌、店家恢復街口收款。

街口支付

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