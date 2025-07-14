新光人壽獲亞洲保險業獎「年度最佳保險科技獎」 數位創新獲肯定

亞太地區專業金融媒體集團Charlton Media Group所舉辦的「亞洲保險業獎（Insurance Asia Awards）」今年成立第10周年，7月8日於新加坡舉行頒獎典禮。新光人壽以「智能保單健診系統」榮獲「年度最佳保險科技獎」殊榮，彰顯新光人壽利用保險科技打社會安全防護網，守護保戶的人身風險保障備受肯定。

新壽「智能保單健診系統」結合光學字元辨識（OCR）與自然語言處理（NLP）技術，協助業務員將客戶持有的各家保單快速轉化為數位格式，透過保障分析引擎即時生成結構化的健診報告書，並將保單條款歸納為意外、癌症、住院醫療等九大保障類別，精準揭示客戶的保障缺口，進而適時的為客戶優化保單規劃，做好人身風險管理。截至目前已累計產出超過299萬份保單健診規劃書，使用人次突破297萬人次。

不同人生階段面臨的風險不同，所需要的保障也不同，為此，新光人壽除推出「智能保單健診系統」為客戶診斷保障缺口外，更進一步推出「關鍵保障卡」功能，協助業務員針對客戶在人生不同階段，提出最適的保障配置。

新光人壽致力於保險金融科技發展，長期透過內部數位工具建構一站式銷售流程，從保單建議書製作到新契約承保，全程無紙化，有效提升作業效率與服務效能，展望未來，新光人壽將秉持數位創新的精神，持續開發數位工具，提供客戶最優質的金融服務。

即日起至9月30日，新光人壽同步推出「會員嘉年華，四大福利你領哪一種？」網路活動，只要完成網路會員任務，即有機會獲得限量5,000份的LINE POINTS早鳥獎與Phone 16、JBL無線降噪耳機、千元全聯禮券等獎項。